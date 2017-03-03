Ubisoft Açık Dünya Türünde Bir Avatar Oyunu Geliştiriyor

James Cameron’ın efsane filmi Avatar çıkalı tam 8 yıl oldu ve Ubisoft bu filmin açık dünya türünde bir oyununu geliştiriyor.

Ubisoft’un bildiğimiz oyunlardan biraz farklı olacağı söylentiler arasında geziyor. Avatar’ın devam filmi ise önümüzdeki yıl gösterime girecek. Oyun James Cameron’ın prodüksiyon firması Lightstorm Entertainment ile birlikte geliştiriliyor. Oyunda The Division’ın arkasındaki ekip Massive Entertainment çalışanları da yer alıyor.

2009 yılında çıkan Avatar oyunun da arkasında Ubisoft yer alıyordu ancak bu seferki oyun gerçek bir AAA oyun olacak gibi duruyor. Şimdilik oyunun yapım aşamasında olduğu duyuruldu ancak ne zaman çıkacağına dair bir açıklama yapılmadı. Oyun hem bilgisayar hemde konsola çıkacak.

Massice Entertainment’ın yönetimindeki Avatar filmini düşündüğümüzde aslında Pandora evreninde geçen harika bir oyun ortaya çıkabilir. Massive Entertainment creative direktörü yaptığı açıklamada Pandora’nın tüm güzelliğini gözler önüne sereceklerini belirtti.