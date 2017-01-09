Uber’in Yeni Uygulaması Şehir Trafiği ile İlgili İstatistikler Veriyor

Uber’in Yeni Uygulaması Şehir Trafiği ile İlgili İstatistikler Veriyor

9 Ocak, 2017 Yazılım 0 yorumlar

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Bugün Uber şehirlerin trafik durumlarını detaylı bir şekilde gösteren ve bununla beraber tahmini yolculuk sürelerini veren yeni bir araç yayınladı.

Uber’in Called Movement adını verdiği sistem şirketin bugüne kadar verdiği servisten elde ettiği verileri baz alıyor. Called Movement üzerinden şehrin bir noktasından diğer noktasına ne kadar sürede varılabileceği, hangi rotanın hangi saatlerde daha uygun olduğu yer alıyor. Şu anda sadece üye olan kullanıcılara hizmet veren sistem gelecek aylarda bütün kullanıcılara açık olacak.

Movement sadece kullanıcıların değil aynı zamanda şehir yönetimlerinin ve şehir planlamacılarının da çok işine yarayacak. Yeni yollar yapılırken göz önünde bulundurulacak olan şehrin trafik alışkanlığı sayesinde daha tasarruflu yolların yapılması planlanabilir.

Movement araçlarda yer alan GPS check-in özelliği sayesinde ortaya çıktığı. Bugüne kadar Uber araçlarıyla yapılan milyonlarca yolculuk sırasında arkadan bilgi toplayan sistemle beraber kullanıma açıldı. Şirketin araçları her gün dünyanın etrafını bir tur atacak kadar yolculuk yapıyor.

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