Uber Sürücüsüz Araç Testlerini Amerika’nın Dışına Taşıyor

Uber’in sürücüsüz araç bölümü Advanced Technologies Group sürücüsüz araç testlerini ilk defa Amerika sınırları dışarısına taşıyor.

Uber testlerinin Toronto’da yeni açacakları bir araştırma merkezinde devam edeceğini açıkladı. ATG, Toronto’da açılacak olan ar-ge merkezinde sürücüsüz araç ve kamyon teknolojilerine yönelik geliştirmeler yapacak. Merkezde fiziksel olarak araç ya da kamera geliştirilmeyecek bunun yerine sürücüsüz araç kullanımına yön verecek yapay zeka geliştirecek.

Toronto Üniversitesi araştırmacılarından yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Raquel Urtasun araçların bir insanla ışık direğini ayırt edebilmesi üzerine araştırmalar yapıyor. Şirket Urtasun’un kurucusu olduğu Vector Institute adlı girişime 5 milyon$ yatırım yaptı.

Bu karar tam da şirketin Waymo ile yaşadığı problemlerin ortasında alındı. Şubat ayında Waymo geliştirdikleri Lidar teknolojisini çalmaktan dolayı Uber’e dava açmıştı. Şirketin sürücüsüz araç bölümü yöneticisi Anthony Levandowski bu davanın ortasında bulunuyor.