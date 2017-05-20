Uber, Sabık Mühendisi Kovmakla Tehdit Etti!

Uber, Google ile arasında kriz yaratan davanın tartışmalı mühendisi Anthony Levandowski’yi kovmakla tehdit etti. Etki, gelecekte pek çok denk kuvvette tepkiye neden olabilir.

Uber, eskiden Google’a bağlı Waymo’nun kendi kendini süren otomobilinin sırlarını ifşa ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan mühendisi Anthony Levandowski’yi sert bir şekilde uyardı. İşin özü ne mi? Ya mahkemenin emrine uy, ya da iş akdini feshederiz!

Söz konusu skandal, eskiden Google’a bağlı olan Waymo’nun, kurucularından Anthony Lewandowski’ye dava açmasıyla patlak verdi. Lewandowski, eskiden Google’a bağlı otonom araç mimarisi Waymo’nun “mimarlarından” biri konumunda. Ancak söz konusu mühendis, şirketten ayrılmadan önce Google’a tescilli LIDAR(Bir çeşit tarama ve algılama teknolojisi, radyo dalgaları yerine ışık yapısı ile çalışıyor ve özellikle yakın ve orta mesafelerde fazlasıyla etkili) ve otonom araçlara ait on binlerce belgeyi çalmakla suçlanıyor.

Beşinci Madde ve Açıkları

Waymo avukatları, Lewandowski’ye konuyla ilgili sorular sorduğunda, sabık mühendis Amerikan Anayasası’nın beşinci maddesinden faydalanarak konuşmama hakkını kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nın Beşinci Maddesi, bir kişinin kendi aleyhine olan sorulara cevap vermeme hakkını işaret ediyor. Hatta söz konusu kişi, “Hakkınızda yapılan suçlamaları anlıyor musunuz?” sorusuna bile “Beşinci Madde’yi kullanarak bu soruya cevap vermiyorum.” cevabını verebiliyor. Söz konusu madde evli çiftler için de geçerli. Çiftlerden biri, eşinin suçlarına tanık olsa bile maddeden faydalanarak ifade vermeyebiliyor.

Geçen hafta Federal Yargıç William Alsup, Levandowski’ye, indirdiği materyalleri Waymo’ya geri getirmek için talimat verdi. Mühendis ise Beşinci Madde’den doğan hakkını kullandı. Beşinci Madde’nin kırılgan noktası bu: Eğer söz konusu dava sadece kendine yöneltilen suçlamaları değil, üçüncü şahısları da kapsıyorsa(bu durumda Uber ve Waymo da taraflar arasında) geçerli olmayabiliyor. Kısacası şirket, sabık mühendisine “Ya benim haklarımı korursun ya da kovulursun!” mesajını veriyor ve bir nevi tüm sorumluluğu üstüne almasını istiyor.

Zira Uber konuya taraf olursa çalkantıda olan firma, kaos boyutunda yol almaya başlayabilir ve kelimenin tam anlamıyla “batma” noktasına gelebilir. Zira Uber; Donald Trump olayı, şirket içinde kadın çalışanlara taciz ve sürücülerine yönelik suçlamalarla karşı karşıya.