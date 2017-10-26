Uber, Kullanıcıların Puan Kazanabileceği Kredi Kartı Çıkardı

Araç hizmeti veren Uber bugün İngiltere’nin önde gelen bankalarından biri olan Barclays ile birlikte çıkardığı kredi kartını duyurdu.

Uber’in kredi kartını araç servisinde, restoranlarda, otellerde kullanan kullanıcılar ekstra bonuslar kazanacak. Kullanıcılar önümüzdeki aydan itibaren kredi kartına uygulama içerisinden başvurabilecek.

Yapılan açıklamaya göre kart başvurudan sonra dakikalar içerisinde onaylanacak ve kullanıma açılacak. Kullanıcılar kartı, fiziksel kart gelmeden önce uygulama içerisinden anında kullanmaya başlayabilecekler. Fiziksel kart is başvurudan 1 hafta sonra gönderilecek. Bu kartın herhangi bir yıllık işletim ücreti bulunmayacak. İlk 90 gün içerisinde 500$ harcayan kullanıcılara 100$ hediye edilecek.

Kullanıcılar bu kart ile restoran, bar ve UberEats harcamalarında %4 geri kazanacak. Otel, havalimanı ulaşımı ve Airbnb harcamalarından %3, internet üzerinden alışverişlerde %2 ve diğer tüm alışverişlerden %1 geri kazanacak. Kullanıcılara ayrıca yılda 1 defa Spotfiy, Netflix ya da Amazon Prime’da harcayabilecekleri 50$ hediye edilecek.