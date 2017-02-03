Uber CEO’su Donald Trump’ın Danışmanlığından Ayrılıyor

Donald Trump karşıtı protestocular #DeleteUber hashtagi ile internette Uber’e karşı da bir protesto başlatmış ve uygulamayı telefonlarından silmişlerdi.

Bu protestonun ortaya çıkış nedenlerinden birisi de Uber CEO’su Travis Kalanick’in Donald Trump’ın ekonomi danışmanlarından birisi olması. Bugün birden fazla kaynaktan yayınlanan habere göre Kalanick şirket çalışanlarına yazılı bir açıklama yaptı ve bu açıklamada Trump’ın danışmanlığını bırakacağını belirtti.

Kalanick’in yaptığı açıklamada Trump ile mülteci krizini konuştuğu ve bunun verdiği zararı anlatmaya çalıştığı aynı zamanda artık ekonomi konseyinde yer almayacağı belirtildi. Kalanick’in danışman olması şirket müşterilerinden büyük tepki çekmişti. Ayrıca şirketin araçlarının JFK havalimanında yapılan protestolara katılan taksicilerin grevini görmezden gelip havalimanında çalışmaya başlamıştı.

Şirketin bu hareketinden sonra kullanıcılar uygulamayı akıllı telefonundan silmiş ve en büyük rakibi Lyft’i tercih etmişti. Kurulduğu günden bu yana Lyft’in uygulamasının iOS versiyonunun günlük indirme miktarı ilk defa Uber’in önüne geçti. Lyft, mülteci krizi ile uğraşan sivil toplum örgütlerine bir milyon dolar da bağış yapmıştı. Şirketinin daha fazla zarar görmesini istemeyen Kalanick’in bu çıkışı yaptığı düşünülüyor.