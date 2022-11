Twitter’ın yeni doğrulama planının iki katmanlı bir sistem olacağı ortaya çıktı. Yenilenen Twitter Blue aboneliğine liderlik eden Twitter Başkan Yardımcısı Esther Crawford, mavi onay işaretlerine ek olarak, şirketin “seçili” hesaplar için ayrı bir “resmi” etiket kullanacağını doğruladı.

Crawford’a göre, “resmi” etiket devlet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı kamuya mal olmuş kişiler için ayrılacak. Twitter’ın hangi hesapların uygun olduğunu nasıl belirleyeceği veya ek bir inceleme sürecinden geçmesi gerekip gerekmeyeceği belli değil. Crawford, “Daha önce doğrulanmış tüm hesaplar ‘Resmi’ etiketini almayacak ve etiket satın alınamayacak” dedi.

Not all previously verified accounts will get the “Official” label and the label is not available for purchase. Accounts that will receive it include government accounts, commercial companies, business partners, major media outlets, publishers and some public figures.

Doğrulama için ödeme yapmak dolandırıcıların ve taklitçilerin işine gelebilirdi. “Satın alınamayan doğrulamanın” bundan mütevellit yapıldığı düşünülüyor. Crawford, sorunları ele alan ilk Twitter yöneticisi değil. Şirketin dürüst başkanı Yoel Roth, Twitter’ın başka bir kullanıcının kimliğine bürünme belirtileri gösteren doğrulanmış hesapların proaktif incelemesini hızlandırmayı planladığını söyledi.

For years, Verification on Twitter has been tricky because it’s a signal both of authenticity (you are who you say you are) and notability (you’re “important” by some standard).

Notability is inherently difficult to determine in a fair way globally. I support getting rid of it.

