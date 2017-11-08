Twitter’da Artık 280 Karakter Yazabilirsiniz!

Dünyanın en güçlü sosyal medya oluşumlarından biri olan Twitter, bir süredir test ettiği 140 karakterlik sınırı arttırma çalışması sonucu yeni karakter sınırını 280 olarak güncelledi.

Twitter tarafında alınan bir karar ile 280 karakter konusu bir süredir konuşuluyordu. Bir kesim Twitter’ın 140 karakterlik sınırının artması gerektiğini savunuyorken, büyük bir kesim de Twitter’ın özünün bu olduğunu ve kesinlikle 140’ta kalması gerektiğini belirtmekteydi. Ancak Twitter dün akşam itibariyle resmen 140 karakter sınırını 280’e çıkarmış durumda.



İlk test aşamasında Twitter’ın da belirttiğine göre korkusu herkesin 280 karaktere deyim yerindeyse abanarak Twitter’daki kısa ve öz bilgi durumunun yani özgünlüğünün yititilmesi idi. Ancak test aşamasında dahil olan insanların sadece %5’i 140 karakteri aşması ile firma 280 karakterin sorun olmayacağını görerek işleme koydu diyebiliriz.

Hali hazırda etkileşim (fotoğraf, video @bahsetme, retweet) durumlarda Twitter karakter sınırından da düşmediğini düşünürsek, artık Twitter kullanıcıları için düşüncelerini tek seferde yazmaları adına iki kat daha fazla karakter alanı bulunuyor olacak.