Twitter’ın Sevilen Profil Resmi Yumurtalar Artık Yok!

Twitter, görmeye alışık olduğumuz varsayılan profil resmi yumurtalardan vazgeçti.

Twitter’ın yedi yıldır varsayılan profil resmi olarak kullandığı, bizimde hesaplarımızı ilk açtığımızda karşımıza çıkan yumurta simgelerinden vazgeçti. Bunun yerine diğer sosyal medya mecralarında da sıkça gördüğümüz klasik gri tonlu, tek siluetli fotoğrafın bir benzeri geldi. Peki, Twitter neden bu renkli ve göze hoş gelen yumurta simgeleri yerine sıkıcı gri fotoğrafa geçiş yaptı?

Twitter yaptığı bu değişikliği birkaç temel nedene oturtmakta. Bunlardan ilki renkli yumurta simgeleri göze hoş geldiği için insanları hesaplarını ilk açtıklarında fotoğrafı değiştirmeye teşvik etmemesi. Bir diğeri ise sadece diğer kullanıcıları rahatsız etmek için oluşturulan bazı hesapların sebep olduğu olumsuz davranış algısının yumurtalarla anılması. Son olarak geçen yıl yaptıkları yeni bir görünüm gibi bazı marka tazeleme değişikliklerinden ötürü varsayılan profil fotoğrafının değiştirilmesinin zamanının gelmesi.

Yukarıdaki fotoğrafta da gördüğünüz üzere profil fotoğrafı oluşturulurken birtakım aşamalardan geçirilmiş. Twitter’ın blog yazısında yer alan açıklamaya göre fotoğrafın cinsiyet belirtmemesi, evrensel, ciddi, geçici olması gibi birçok kıstas sonucu bu son aşamadaki fotoğraf oluşmuş.

Bundan sonra sıkça göreceğimiz bu ilginç değişiklik bakalım Twitter’a beklenildiği kadar olumlu etki yaratacak mı?