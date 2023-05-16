6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında benzer istekleri karşılamadığı için erişime engellenen Twitter, seçim gününde ise kullanıcılarının bilgi alma hakkını engellememek adına hükümet tarafının taleplerini karşıladı. Elon Musk, talebin detaylarını daha sonra açıklayacaklarını belirtti.

Twitter’ın konu hakkında yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verilmiş:

“Bugün Türkiye politikamızla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Geçen hafta boyunca Türk Hükümeti ile müzakere halindeydik ve bize Twitter’ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu belirttiler.

Bu tür birkaç uyarıdan sonra, Twitter’a yönelik bant daraltılması konusunda son bir tehdit olduğuna inandığımız bir uyarı aldık ve bu nedenle Twitter’ı hafta sonunda yapılan seçim süresince kullanılabilir durumda tutmak için 4 hesaba ve 409 Tweete erişim engelleme işlemi uyguladık.

İfade özgürlüğü ile ilgili endişelerimizi doğrudan yetkililere ilettik.

Tüm taleplerde yaptığımız gibi burada da mahkeme kararlarına itiraz etmeye devam edeceğiz, ancak oy verme işleminin hemen öncesinde başvurulabilecek başka bir yasal yol yoktu.

Şu ana kadar erişim kısıtlamalarına konu içerik ile ilgili Twitter aleyhine beş mahkeme kararı düzenlenmiştir ve biz bunlardan dört tanesine itiraz ettik. İtirazlarımızdan biri reddedilirken, diğer üç mahkeme karari halen ilgili mahkemeler tarafından incelenmektedir. Beşinci mahkeme kararına yarın itiraz edeceğiz.

Aşağıda erişim engelleme işlemleriyle ilgili verilen mahkeme kararlarının ve düzenleyici kurum yazışmalarının bir kopyasını yayınlıyoruz.”

Twitter cephesi bunun ardından bazı mahkeme kararlarını da paylaşmış. Twitter yönetiminin bu konuda şeffaf davranması doğru bir hamle. Zira depremler sürecinde halkın ve enkaz altındaki bazı vatandaşlarımızın seslerini duyurmak için kullandıkları ilk platform Twitter olmuştu.

Twitter’ın böyle bir dönemde erişime engellenmesi çok tepki çekmiş ve iletişimi önemli ölçüde baltalamıştı. Görünen o ki Twitter cephesi aynı süreci yaşamamak için seçimlerde daha farklı bir strateji izlemiş.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk bu süreci daha farklı yönetebilir miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!