Twitter nefret dolu davranışlara savaş açıyor.

Twitter, taciz edilen ve nefret söylemlerine maruz kalanları korumak için yeni önlemler alıyor.

Günümüzde sosyal medyanın hayatlarımızda büyük ölçüde yer kaplaması insanları birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda birbirlerine zarar vermesiyle de sonuçlanabiliyor. Sosyal medya kullanımı artık 7 yaşa kadar düşmüşken bu durum aslında ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu tehlikelerden birisi de siber zorbalık.

Siber zorbalık kişinin elektronik iletişim araçlarını kullanarak belirli bir zaman içerisinde veya sürekli olarak, kendisini savunma gücüne sahip olmayan bir kişi ya da gruba yönelik olarak kasıtlı bir şekilde psikolojik, sosyal, sözel veya görsel saldırgan davranışlardır. Sosyal medyanın bu kadar fazla yaygınlaşması siber zorbalığı çağımızın en büyük sorunlarından biri haline getiriyor.

Sosyal medya sitelerinin başında gelen Twitter’da ise durum ciddi olarak ele alınıyor.

Özellikle son dönemlerde Twitter üzerinde karşımıza çıkan hakaret ve nefret tweetleri karşısında CEO Jack Dorsey’in kayıtsız kalması büyük oranda eleştirilmekteydi. Bugün Twitter üzerinden yapılan açıklama ile bu durumu engellemek için yeni kurallar uygulanacağı bildirildi.

Yeni kurallar kapsamında, kullanıcıların sivillere karşı şiddeti destekleyici paylaşımlarda bulunan hesaplarla iletişim kurması yasaklanacak, kullanıcıların profil ve biyografilerinde “şiddet mesajlı fotoğraf ve söylemler” yer alamayacak. Twitter yaptığı açıklamada, yeni kurallara uyulmaması durumunda önce paylaşımların silinmesi talep edilebilir, devamı halinde hesapların kalıcı olarak kapatılabileceği söylendi.

Taciz ve nefret içeren içeriklerle karşılaşmanız durumunda Twitter’a bildirebilmeniz için paylaşım yapan hesabın sağ üstünde yer alan üç noktalı simgeye tıklayabilirsiniz. Devamında ise aşağıda yer alan şu iki seçenekten birini seçerek rapor edebilirsiniz:

Tweetleri taciz içeriyor veya nefret dolu.

Profil bilgileri ve/veya resimleri taciz içeren ya da nefret dolu içerikler barındırıyor.

Twitter’ın kuralları ne kadar sıkı bir biçimde uygulayacağı ve bu kurallara kullanıcılar tarafından verilen tepkileri ise önümüzdeki günler gösterecek.