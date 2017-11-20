Twitter, Irkçılık ve Şiddet İçeren Profillere Savaş Açtı

Twitter, kullanıcı politikalarında önemli bir güncelleme yaparak ırkçılık yapan ve şiddet içeren tweetlere sahip kullanıcıların hesaplarını askıya alacağını duyurdu.

Hafta içerisinde mavi tik uygulaması ile ilgili değerlendirme kriterini gözden geçirmiş ve bu uygulamayı bir süreliğine durduran Twitter, ırkçılığa ve siber şiddete savaş açtı. Mavi tik uygulamasıyla Twitter’da kamuoyunun ilgisini çekebilecek bir hesabın orijinalliğini teyit eden Twitter, yaptığı açıklama ile ırkçı kullanıcıları engelleyeceğini belirtiyor.

Irkçılığa Sanal Alemde de Geçit Yok!

Özellikle bu hafta içerisinde beyaz ırkçılığı yapan Richard Spencer, aşırı sağci Laura Loomer ve İngiliz Savunma Birliği kurucusu Tommy Robinson’un “mavi tik” rozetlerini iptal eden şirket, aynı zamanda aşırı sağcılar sosyal ağ üzerinden nefret söylemlerine karşı engel olmaya çalışacak.

18 Aralık tarihiyle başlayacak olan yeni uygulama politikalarına göre kullanıcıların kendi fikirleri veya üyesi oldukları platformların fikir ve etkinlikleri ile sivillere yönelik şiddet kullanımı ve teşviğinin önüne geçmeye çalışacak. Böylece Twitter’dakş ayrımcı mesajların ve özellikle bu mesajları veren kişilerin Twitter’ın onayladığı kişiler olması durumu sağmalığı sona ermiş olacak.