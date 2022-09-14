Twitter’ın hissedarları, Elon Musk ile şirketi 44 milyar dolara satın almak için yapılan anlaşmayı onaylamak için oy kullandı. Karar, şirketin San Francisco merkezinden yatırımcılarla yapılan kısa bir konferans görüşmesinde alındı.

Bu, Twitter’ın şimdi Elon Musk’ı mahkemelerde şirketi satın almaya zorlamaya çalışacağı anlamına geliyor.

Toplantı, Twitter’ın eski güvenlik şefi Peiter Zatko’nun ABD Senatosu önünde verdiği patlayıcı ifadenin ardından geldi.

Nisan ayında Twitter, şirketi dünyanın en zengin kişisi Elon Musk’a satmayı kabul etmişti. Ancak anlaşma, Musk’ın Twitter tarafından platformdaki spam ve bot hesaplarının sayısı hakkında yanlış yönlendirildiğini iddia etmesinin ardından bozuldu.

Musk, mayıs ayında artık şirketi satın almak istemediğini söyledi. Ancak Twitter, Musk’ın anlaşmadan geri çekilemeyeceğini savunuyor.

Sosyal medya platformu, para kazanılabilen günlük aktif kullanıcılarının (reklamlara bakabilenlerin) %5’inden daha azının bot olduğunu söylüyor. Musk ise, bunun birçok kat daha yüksek olabileceğini iddia ediyor.

Twitter şu anda, Musk’ın 44 milyar dolarlık teklifinin oldukça altında, 32 milyar dolar değerinde.

Bugünkü oylama Twitter’ın yasal takibinin sonunu getirebilirdi. Ancak hissedarlar şimdi şirkete Musk’ı mahkemede takip etmesi için yeşil ışık yaktı.

İkili, ekim ayında Delaware eyalet mahkemesinin önünde buluşacak. Duruşma sırasında bir yargıç, Musk’ın şirketi satın alıp almayacağına karar verecek.

Hissedar kararından hemen önce, Twitter muhbiri Pieter Zatko Washington’da, güvenlik kusurları iddiasıyla ilgili Senato Yargı Komitesi önünde ifade verdi. ABD’li milletvekillerine, firmanın platformun ne kadar güvenli olduğu konusunda “halkı yanılttığını” söyledi.

Firmanın eski güvenlik şefi, Twitter’ın güvenlik standartlarının “on yıl geride” olduğunu söyledi. Twitter, Zatko Twitter hissedarlarının 44 milyar dolarlık Musk anlaşmasının işinden kovulduğunu onayladığını ve iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Zatko daha önce Elon Musk’ın platformun kabul ettiğinden daha fazla spam ve sahte hesaba sahip olduğu iddiasını destekledi. Ancak bu konuda ayrıntılı bilgi vermedi.

Geçen hafta bir yargıç, Musk’ın avukatlarının Twitter muhbirinin ifadesini mahkemede kullanmasına izin verileceğini söyledi.