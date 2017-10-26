Twitter, İlk Defa Finansal Bir Çeyreği Karlı Bir Şekilde Kapatabilir

Twitter içerisinde bulunduğumuz finansal yılın üçüncü çeyrek raporlarını yayınladı ve böyle giderse ilk defa bir çeyreği karlı bir şekilde kapatacak.

Twitter’ın aylık aktif kullanıcı sayısı da geçen yıla göre artış gösterdi. Bunlara ek olarak şirketin giderleri de 21 milyon$’a geriledi. Şirket böyle giderse dördüncü çeyreği karlı bir şekilde kapatabilir.

Temmuz ayında yapılan açıklamada kullanıcı sayısının bir süredir sabit kaldığı ayrıca üç ay içerisinde bir milyon kullanıcının profilini kapattığı açıklanmıştı. Şirket yaptığı açıklamada 330 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı. Bunların 69 milyonu Amerikalı. Geçen sene bu sayı 68 milyondu. Şirketin CEO’su Jack Dorsey yaptığı açıklamada karakter sınırını iki katına çıkarmak gibi projelerle platformdaki aktif kullanıcı sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Platforma son üç ayda 4 milyon kullanıcı katıldı. Twitter’ın bir süredir kullanıcı sayısını arttıramaması büyük bir problemdi. Şirket finansal sitesinde bu çeyrekteki gelirlerin 590 milyon$’a gerilediğini açıkladı. Bunun en büyük nedeni ise platforma reklam verenlerin harcamalarını kısması. Ancak gelirlerin düşmesine rağmen şirketin geçen yıla göre %16 daha az gidere sahip olması şirketi kara geçirebilecek.