Elon Musk, Twitter kullanıcılarına yönelik kalıcı yasakları yeniden düşünme sözü doğrultusunda hareket ediyor. Twitter, muhafazakar hiciv sitesi Babylon Bee, muhafazakar yazar (ve eski YouTube kişiliği) Jordan Peterson ve komedyen Kathy Griffin dahil olmak üzere tartışmalı üç kullanıcının hesaplarını eski durumuna getirdi. CEO daha önce Trump’ın yasağını geri alacağını söylese de Musk, eski Başkan Donald Trump hakkında bir kararın “henüz verilmediğini” söyledi.

Musk’a göre eylem, “Freedom Fridays’in” bir parçası olarak geliyor. Bununla birlikte, Musk’ın yasakları kaldırmadan veya önemli içerik kararları vermeden önce bir ılımlılık konseyi kurma taahhüdüyle de çelişiyor gibi görünüyor. Konseyin, Twitter’ın politikalarını çok çeşitli bakış açılarını yansıtmasını sağlaması gerekiyordu.

Kathie Griffin, Jorden Peterson & Babylon Bee have been reinstated. Trump decision has not yet been made. — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

Hem Babylon Bee hem de Peterson, Twitter’ın insanları koruyan nefret söylemi kurallarını ihlal ettikleri için bu yılın başlarında yasaklandı. Bu arada Griffin, Musk’ın kimliğine bürünerek Twitter’ın karmaşık doğrulama için ödeme uygulamasına yanıt verdiği için yasaklandı. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu eylemlerin eleştirmenleri olabilir. GLAAD gibi LGBTQ hakları savunucuları, örneğin “nefret dolu ve yanlış anlatıları” nedeniyle bu yaz Peterson’a yönelik internet yasaklarını destekledi.

Teknoloji devi, bazı içeriklerin hâlâ ciddi kısıtlamalara tabi olacağı konusunda uyardı. Nefret ve diğer olumsuz tweet’ler görüntülenmeyecek dedi. Bu, tüm hesaplar için geçerli olmasa da, aramadığınız sürece rahatsız edici tweet’leri görünmez hale getirir ve Twitter’ın bu materyalden gelir elde etmesini engeller. Musk, Twitter’da ifade özgürlüğünün “erişim özgürlüğü” anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Kaldırılan yasaklar ve yeni bir moderasyon politikasının birleşimi, Musk’ın kişisel arzularını ticari gerçeklerle dengeleme çabalarını yansıtıyor. Twitter’ın yasakların çok nadir olduğu bir ifade özgürlüğü cenneti olması gerektiğini savunurken, aynı zamanda tanıtımlarının nefret söylemi ve diğer sakıncalı tweet’lerin yanında görünebileceğinden endişe duyan reklamverenleri rahatlatmaya çalıştı.