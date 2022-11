Elon Musk, Twitter kullanıcılarına yönelik kalıcı yasakları yeniden düşünme sözü doğrultusunda hareket ediyor. Twitter, muhafazakar hiciv sitesi Babylon Bee, muhafazakar yazar (ve eski YouTube kişiliği) Jordan Peterson ve komedyen Kathy Griffin dahil olmak üzere tartışmalı üç kullanıcının hesaplarını eski durumuna getirdi. CEO daha önce Trump’ın yasağını geri alacağını söylese de Musk, eski Başkan Donald Trump hakkında bir kararın “henüz verilmediğini” söyledi.

Musk’a göre eylem, “Freedom Fridays’in” bir parçası olarak geliyor. Bununla birlikte, Musk’ın yasakları kaldırmadan veya önemli içerik kararları vermeden önce bir ılımlılık konseyi kurma taahhüdüyle de çelişiyor gibi görünüyor. Konseyin, Twitter’ın politikalarını çok çeşitli bakış açılarını yansıtmasını sağlaması gerekiyordu.

