Twitter, Apple Watch Uygulamasını App Store’dan Kaldırdı

Mikroblog sitesi Twitter’ın bu hafta sessiz sedasız bir şekilde Apple Watch uygulamasını App Store’dan kaldırdığı ortaya çıktı.

Twitter’ın yayınladığı 7.8 güncellemesi uygulamadaki fotoğraf problemini ortadan kaldıracaktı ancak bunun yerine uygulamayı App Store’dan kaldırdı. iOS uygulama sayfasında da Apple Watch desteği görünmüyor. Kullanıcılar watchOS 4 ile beraber uygulamanın kendiliğinden kapanmaya başladığını ve saatte uygulama simgesinin bazen yok olduğunu belirtmişti.

Şirket yaptığı açıklamada hataya neden olan şeyden bahsetmedi. Bunu yerine Apple Watch deneyimi artırmaya yönelik bazı geliştirmeler yaptıklarını açıkladı. Şirket uygulamanın neden mağazadan kaldırıldığınız da söylemedi.

Bu sene başında Google ve Amazon da Apple Watch uygulamalarını kaldırmıştı. İşin garip yani bu uygulamaların kaldırıldığı haftalarca fark edilmemişti. Daha sonra ise TripAdvisor ve Target gibi isimler de uygulamalarını platformdan çekti.