Twitch’e Gelecek Yeni Özellikler TwitchCon’da Duyuruldu

Canlı yayıncılar ve hayranları için yapılan yıllık TwitchCon fan etkinliği California, Long Beach’de gerçekleşti ve Amazon’un video platformu, bir araya gelen seyircilere, yayımladığı bazı yeni özellikler hakkında bilgiler verdi.

Twitch genel müdürü Emmett Shear ve programlama müdürü Marcus “DjWheat” Graham Twich’in gelecekte ne tür değişimlere gireceği hakkında konuştular. Bazı yeni araçlar, yayıncıların kitlelerini daha iyi anlayabilmelerine yardımcı olacak. Diğer özellikler ise Twitch Partner özelliğini geliştirecek yönde.

İşte Twitch platformuna gelecek özelliklerin listesi:

Stream Summary: Her bir akışın sonunda, Twitch yayıncıları için yayın hakkında bir döküm önemli bilgiler paylaşacak. Böylece insanlar kanallarındaki toplam görüntülenme, yeni aboneler ve konuşma mesajları gibi bilgileri görüntüleyebilecek.

Achievements : Twitch artık Affiliate ve Partner gibi programlarına yönelen yayıncılara bir takım ödüller verecek.

Raids: Sohbet, içerik oluşturucuların diğer kanallara kolayca trafik çekmesine izin verecek bir raid özelliğine sahip olacak. Artık sizi taciz edenleri görebilecek ve sizi kim taciz ediyorsa, onları engelleme gibi seçeneklere sahip olacaksınız.

Premieres: Kanallar, yüklenen içerikler için özel canlı görüntüleme etkinlikleri oluşturabilecekler.

Rooms: Yayıncılar, moderatörler, aboneler, ve takipçiler farklı gruplar için özel sohbet siloları kurabilecekler. Örnekler moderatörler, aboneler, takipçiler ve daha fazlasını içerir.

Subscription Gifting: Bir arkadaşınız için, herhangi bir kanala abonelik alabilir ve ona hediye edebilirsiniz.

In-extension Purchases: Twitch artık yazılım uzantılarını destekliyor ve şirket, bu eklentiler aracılığıyla satılan dijital mallardan gelir elde etmek için yayıncılarına erişim sağlamak istiyor.