Twitch veya YouTube için yayıncı mikrofonu(Thronmax MDrill One)

Thronmax MDrill One inceleme videomuzda, Twitch ve YouTube gibi platformlarda canlı yayın yapmak isteyenler için geliştirilen mikrofonu inceledik. İnceleme videosunun tamamında, ses kaydını Thronmax MDrill One ile aldık.

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Thronmax MDrill One inceleme

Ürünün siyah, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği yer alıyor ancak ülkemizde sadece siyah modeli bulunuyor. Tasarımsal açıdan mikrofonun alt tarafında yer alan LED aydınlatma oldukça hoş görünüyor. Hemen cihazın altındaki tuş yardımıyla bu LED aydınlatmanın 7 farklı renkte yanmasını sağlayabiliyorsunuz. Alt tarafta ayrıca universal tripod girişi bulunuyor. Bu sayede mikrofonu kendi standında değil de herhangi bir farklı triptop veya askı aparatına bağlayarak kullanabiliyorsunuz.

Tak-çalıştır formda bir mikrofon olan Thronmax Mdrill One; PC, laptop, Mac ve PlayStation 4 platfromlarında çalışabiliyor. Cihazı çalıştırmak için tek ihtiyacınız olan kutu içeriğinden çıkan bir ucu USB Type-C diğer ucu ise USB Type-A olan kabloyu cihazınıza bağlamak.

Thronmax MDrill One dört farklı ses modu sunuyor. Bunlar şöyle:

Kardioit – Tek kişinin konuştuğu canlı yayınlar, podcastler ve videolar için uygun

Stereo: Çift taraftlı ses alışı

Omnidirectional: Tüm yönlü mikrofon bu da 4 kişiyle konferans yaparken vs

Bidirectional: Çift yönlü : Karşılıklı röporaj veya karşışıklı düet için

Mikrofonun teknik özellikleri noktasında ise 48 KHz 16 Bit kayıt ve 20 hz ile 20 khz arasında bir frekans aralığı olduğunu belirtelim.