Oyun severlerin favori platformlarından biri olan Twitch artık oyunları hem izleyebileceğiniz hem de satın alabileceğiniz bir platform haline geldi.

Bu yılın başında Twitch’e oyun mağazasının geleceği açıklanmıştı ve platform bugün oyun mağazasına kavuştu. Artık oyuncular bu oyun mağazasından bilgisayar oyunlarının dijital kopyalarını satıl alabilecek. Mağaza aynı zamanda servisin yeni yayınlanan masaüstü uygulamasında da yer alacak.

Mağazada şimdilik aralarında For Honor, Telltale’s Walking Dead serisi, Firewatch, Psychonauts gibi yapımların bulunduğu yaklaşık 50 oyun yer alıyor. Bu servisin en büyük özelliği ise platformda yayın yapan kullanıcılar oyunları indirimli olarak alacak. Ayrıca servisin anlaşmaya vardığı yayıncılar da kendi kanallarından yapılan satışlardan %5 kazanacak. Elde edilen %70’i oyun sütdyosuna gidecek.

Satın alınan oyunların yanında şimdilik bazı eklentiler de mevcut. Sistemden oyun satın alan kullanıcılara 5 dolar değerinde Twitch araçları hediye ediliyor. Bu arçaların arasında rozetler, simgeler ve yayıncılar için kur ipuçları yer alıyor. Markette şimdilik sadece Amerikan Doları kullanılıyor.