Sosyal Medya
Twitch, Büyük Veri İhlalini Doğruladı!
Oyun akışı platformu Twitch, bildirildiğine göre gizli şirket bilgilerini ve yayıncıların kazançlarını ifşa eden bir sızıntının kurbanı oldu. Çarşamba günü 100 GB’tan fazla veri çevrimiçi olarak yayınlandı. Belgeler, Twitch’in en iyi yayıncılarının son iki yılda Amazon’un sahip olduğu şirketten milyonlarca dolar kazandığını gösteriyor gibi görünüyor.
Twitch, ihlali doğruladı ve kapsamını anlamak için “aceleyle çalıştığını” söyledi. Twitter’da yayınlanan bir açıklamada şirket, “ek bilgi mevcut olur olmaz topluluğu güncelleyeceğini” söyledi.
Fortnite yayıncısı BBG Calc şunları söyledi: “Kazanç listesi rakamımı %100 doğruladı.” Başka bir yayıncı kazançlarının “doğru” olduğunu doğrularken, yüksek profilli bir oyuncuyla yakından bağlantılı üçüncü bir kişi ayrıntıların “doğru” olduğunu söyledi.
Sızıntının arkasındakiler de video platformunun kaynak koduna sahip olduklarını iddia etti.
En çok kazananlar
Çevrimiçi forumlarda paylaşılan belgeler, Ağustos veya Eylül 2019 ile Ekim 2021 arasında yapılan ödemeleri gösteriyor gibi görünüyor. Çevrimiçi olarak paylaşılan bazı sürümler, Dungeons & Dragons kanalı CriticalRole, Canadian xQC ve American Summit1g gibi tanınmış yayıncıları en çok kazananlar arasında gösteriyor.
Ancak, görünüşe göre Twitch’in kendisinden gelen ödemeler listesinin, sponsorluk anlaşmalarını ve diğer platform dışı faaliyetleri içermesi veya gelir üzerinden ödenen vergiyi içermesi pek olası değil.
Ve bu en iyi yayıncıların hepsi olmasa da çoğu, kendi çalışanları ve işletme giderleri ile etkili bir şekilde büyük ölçekli medya operasyonları demek. Bu nedenle rakamlar, gerçek olsalar bile, listelenenler “eve dönüş ücretini” temsil etmiyor.
Belgelerin ayrıca çok sayıda dâhili Twitch verisi içerdiği bildiriliyor. İnternet forumlarına gönderilen meta veriler, aşağıdakiler de dâhil olmak üzere önemli yazılım alanlarından sonra adlandırılan veri klasörlerini gösteriyor gibi görünüyor:
- “çekirdek yapılandırma paketleri”
- “devtools” (geliştirici araçları)
- “infosec” (bilgi güvenliği)
Belgelerin ayrıca, Twitch’in web sitesi ve ilgili hizmetler için “birinci bölüm” olarak etiketlenmiş kaynak kodunu da içerdiği iddia ediliyor. Bu da daha fazla yayınlanmamış materyal olabileceğini düşündürüyor.
Verilere bağlantı veren bilinen en eski çevrimiçi gönderide isimsiz poster, Twitch topluluğunu “iğrenç zehirli bir çöplük” olarak etiketledi ve sızıntının video akışında “daha fazla aksama ve rekabeti teşvik etmek için” yayınlandığını iddia etti.
Son aylarda Twitch, platformunda azınlık kökenli yayıncılara “nefret baskınları” gibi bir dizi sorunla mücadele ediyor. Ve eylül ayının başlarında, “Twitch’siz bir gün” başlıklı bir boykot, içerik oluşturucularının nefret baskınlarına karşı önlem alınmamasını etkili bir şekilde protesto ettiğini gördü.
İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi, Twitch veya Amazon tarafından herhangi bir veri ihlali konusunda bilgilendirilmediğini söyledi.
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