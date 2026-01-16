TV+, yayıncılık anlayışını yeniden tanımlayan yaklaşımını ve yeni dönem stratejisini düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; sektörün değişen dinamikleri, izleyici alışkanlıkları ve TV+’ın bu dönüşüme verdiği stratejik yanıt ele alındı. “TV+ sana yeter” vizyonuyla şekillenen yeni model, abone yorgunluğu içgörüsünden hareketle izleyicinin zamanını, ilgi alanlarını ve bütçesini gözeten daha sade ve zengin bir ekran deneyimi sunmayı hedefliyor.

TV+, dijital yayıncılıkta dengeleri değiştiriyor: 22 bin saat içerik, tek arayüz

TV+; ödüllü filmlerden seçkin dizilere, 150’yi aşkın canlı TV kanalından ulusal ve uluslararası platform içeriklerine kadar uzanan toplam 22 bin saatlik bir içerik kütüphanesi sunuyor. Platform, kullanıcılarına “1 kutu ya da 1 uygulama, 1 arayüz, 1 abonelik, 1 şifre, 1 fatura” yaklaşımıyla çok sayıda platformun içeriğine tek noktadan erişim imkânı veriyor.

Ali Taha Koç: “Teknoloji geliştikçe, deneyimi sadeleştiriyoruz”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, TV+ için belirlenen vizyonu şu sözlerle özetledi:

“Yaptığımız yatırımların anlamı, kullanıcı deneyimine ve sürdürülebilir gelire dönüştüğünde ortaya çıkıyor. TV+’ın bugünkü konumu da bu yaklaşımın bir sonucu. Yerli ve global içerikleri, canlı yayınları ve spor karşılaşmalarını tek platformda birleştiren modelimizle yayıncılık sektöründe yeni bir denge kuruyoruz.”

Teknolojik dönüşümün hızına dikkat çeken Koç, çoklu platform aboneliklerinin izleyiciler üzerinde hem psikolojik hem de finansal bir yorgunluk yarattığını belirterek, TV+’ın bu tabloya sade ve değer odaklı bir çözüm sunduğunu vurguladı.

Gülçin Alıcı Gökçe: “İçeriği kürasyonla, deneyimi sadelikle büyütüyoruz”

TV+ Genel Müdürü Gülçin Alıcı Gökçe, izleyici beklentilerinin yalnızca içerik sayısı ile sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi:

“İzleyici artık sadece ‘ne izlediğini’ değil, ‘nasıl izlediğini’ de sorguluyor. TV+’ta IPTV ve OTT’yi aynı dünyada buluştururken, alışkanlıkları yok saymadan yeni izleme davranışlarını doğru okuyan bir kürasyon anlayışı benimsiyoruz. Çoklu abonelikler ve karmaşık arayüzlerin yarattığı abone yorgunluğunu ortadan kaldıran bir deneyim sunuyoruz.”

Uluslararası iş birliklerine de değinen Gökçe, DreamWorks, Paramount, Universal ve AMC gibi güçlü içerik ortaklarının yanı sıra Apple TV ile yapılan özel film anlaşmasına dikkat çekti. HBO Max ile kurulan iş birliğinin ise klasik bir lisans anlaşmasının ötesine geçtiğini belirterek, HBO Max içeriklerinin TV+ içinde eş zamanlı ve doğrudan erişilebilir olduğunu vurguladı.

HBO Max içerikleri TV+’ta, ön gösterim CES tadında

Toplantının ardından, TV+’ın HBO Max kataloğunda yer alan ve Game of Thrones evreninin merakla beklenen yeni dizisi A Knight of the Seven Kingdoms’ın özel ön gösterimi gerçekleştirildi.

Seyir deneyimini yükselten teknolojik özellikler

TV+, içerik zenginliğini teknolojik özelliklerle destekleyerek kullanıcı deneyimini ileri taşımayı hedefliyor. Canlı TV yayınlarında 7 güne kadar geri alma ve yeniden izleme, kaydet-izle ve indir-izle gibi seçenekler izleyiciye esnek bir kullanım sunuyor.

Kişiselleştirilmiş öneri mekanizması sayesinde hem canlı yayın akışında hem de içerik kütüphanesinde izleyiciye özel bir deneyim sağlanırken; tablet, bilgisayar, cep telefonu ve televizyon ekranlarından erişim imkânı sunuluyor. İçerikler 4K yayın kalitesi ile izlenebiliyor.

TV+ ocak ayında da çok renkli

TV+, ocak ayında da güçlü ve geniş bir içerik seçkisiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. A Knight of the Seven Kingdoms, F1, Gangs of London, The Office, Luther, Fargo, The Addams Family, İlk ve Son gibi yapımların yanı sıra birçok film ve dizi, ay boyunca platformda yer alıyor.