Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil operatörü TurkNet’in ekibi de yeni isimlerle büyümeye devam ediyor. Geçmişte TMOB, Hepsiburada ve Teknosyon gibi kuruluşlarda B2B ve B2C alanda farklı yazılım çözümlerinden, mobil uygulama geliştirmeye kadar çeşitli pozisyonlarda görev yapan Doğan Aydın, TurkNet Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak yeni görevine başladı.

Doğan Aydın kimdir?

Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliğinden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans yapan Doğan Aydın hemen ardından yine İstanbul Teknik Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamladı. 2000’lerin başında freelancer geliştirici olarak kariyerine başlayan Doğan Aydın’ın profesyonel iş yaşamı 2006 yılında Turkticaret.net’te yazılım geliştiricisi olarak devam etti. Netaş’ta telekomünikasyon sektörü üzerine farklı gömülü ve uygulama seviyesinde projelerde yazılım geliştirme süreçleri içinde yer aldı. Aydın, 2011 yılında çalışmaya başladığı TMOB’da birçok büyük firmanın mobil uygulama ihtiyaçlarını hayata geçirecek ekibin teknoloji tarafında sorumluluğunu aldı. 2013 yılında Hepsiburada mobil ekibinin kurulması ve Hepsiburada’nın kendi uygulamalarının geliştirmesine liderlik etti. 2017 yılında Teknasyon’da CTO olarak görev aldı. B2C ve B2B alanlarında farklı ürünleri hayata geçirdi.