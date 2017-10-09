TurkNet, Türkiye’de Bir İlk Gerçekleştirdi!

TurkNet, devletin uyguladığı prosedürler nedeniyle bir dönemi kapatıyor.

Türkiye’nin her yerinde AKN’siz ve taahhütsüz internet dönemini başlıyor.

TurkNet, kendi altyapısındaki kullanıcılardan sonra Türkiye’nin her yerindeki abonelerinin AKN’lerini kaldıran Türkiye’nin ilk operatörü oldu. TurkNet kullanıcıları, AKN’siz ve taahhütsüz interneti, her yöne 1.000 dakika telefon hizmetiyle birlikte ayda 59,99 TL fiyattan kullanıyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil telekom operatörü TurkNet, Türkiye’nin her yerindeki aboneleri için AKN’yi (Adil Kullanım Noktası) kaldıran ilk operatör oldu. AKN’siz internet dönemi TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler ve Bireysel İş Birimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş’un katıldığı basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıda konuşan Genel Müdür Cem Çelebiler, gerekeni ilk günden beri yaptığını vurguladı.