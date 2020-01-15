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Operatör Sohbetleri

TurkNet müşteri hizmetleriyle yaşanan sorun (Ömer Faruk Tokdemir)

Operatör Sohbetleri serimizin yeni konuğu Ömer Faruk Tokdemir oldu. Bir TurkNet müşterisi olan Ömer Faruk Bey, internet problemi ile karşılaştığında müşteri hizmetlerinden destek alamadığından şikayetçi. Bu videoda, Ömer Faruk beyin yaşadığı deneyimi dinliyoruz.

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Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

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Operatör Sohbetleri

Memnun Vodafone müşterisi neden Turkcell’e geçer? (Operator Sohbetleri)

7 Kasım 2019

Yazan:

Memnun Vodafone müşterisi neden Turkcell'e geçer? (Operator Sohbetleri)

Red 15 tarifesiyle Vodafone ile oldukça memnun olan Ferhat Ak’ın Turkcell’e ikna olma ve geçiş sürecini izliyoruz.

İlk olarak Vodafone Freezone, ardından Red 15 tarifesine geçen ve tarife ücretinden indirim dahi alan Ferhat, babasına gelen Turkcell saha ekibinden aldığı yeni tarife teklifi ile Turkcell’e geçti. Bu tarifenin detayları, fiyatı ve her iki operatör için Ferhat’ın düşüncelerini bu videoda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

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Operatör Sohbetleri

Turkcell bu hukuksuzluğa dur de! (Operatör Sohbetleri)

23 Eylül 2019

Yazan:

Operatör Sohbetleri serimizin yeni konuğu, Turkcell operatöründe ödenmemiş fatura nedeniyle bazı şeyler yaşayan Cem Kıvırcık oldu. Bakalım Cem Bey, konuyla ilgili bizlere neler anlatacak?

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Operatör Sohbetleri

Vodafone memnuniyeti – Ferit Uysaler (Operatör Sohbetleri)

18 Ağustos 2019

Yazan:

Operatör Sohbetleri serimizin yeni konuğu Ferit Uysaler oldu. Uzun süredir Vodafone operatörünü kullanan Ferit, kullandığı paketi ve deneyimlerini anlattı.

Siz de Operatör Sohbetleri serimize konuk olmak için yildiray@emymedya.com adresine mail atabilirsiniz.

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