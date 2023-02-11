TurkNet, deprem bölgesi için düğmeye bastı. İletişim sorununun yaşandığı bu bölgelerde Turknet’ten beklenen açıklama geldi.

Turknet; “Deprem bölgesindeki yoğunluk analize göre çadırkent, toplama alanı, üniversite kampüsleri ve aşevleri gibi özel alanlarda Hotspot Wi-Fi ağları oluşturmaya başladık. Adana Çukurova Üniversi’nde 600’den fazla ailenin barındığı kongre merkezi ve spor salonuna şifresiz Hotspot Wi-Fi ağımızı kurduk. Bölgede iletişimin sürmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Altyapı cihaz ve enerji sağlayabildiğimiz deprem bölgelerinde bu hizmeti yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.

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