Türkiye’nin İlk Yerli Uzaktan Kumandalı Oyuncak Arabası Seri Üretimde

Türkiye’nin ilk yerli üretim uzaktan kumandalı arabasını Konyalı Moli Toys firması üretti.

İstanbul Fuar Merkezi’nde bugün kapılarını açan, Spielwarenmesse Middle East Fuarcılığın düzenlediği 10. Kids Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı 4 gün sürecek. Fuarda Türkiye’nin ilk yerli uzaktan kumandalı arabasını üreten Konyalı Moli Toys oyuncak firması da yer aldı. Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, 2 yıllık çalışma sonucu ortaya çıkan uzaktan kumandalı aracın, 350 bin lira Ar-Ge yatırımıyla üretim bandına girdiğini, 6 ay sonra ise oyuncak raflarında yerini alacağını söyledi.

Elektronik aksamlı ilk milli oyuncağın hem yurt içinde, hem de yurt dışındaki pazarlarda çocukların beğenisine sunulacağını belirten Ciğerlioğlu, “Uzaktan kumandalı araba, ilk etapta Ortadoğu ve Avrupa en yüksek çıtada ise Amerika pazarında olacak.” dedi.