Türkiye’nin İlk ve Tek Senarist Editörü SenEDIT INDIEGOGO’da

Türkiye’nin ilk ve tek senarist editörü SenEDIT bu alanda uzman olanlardan ve kullanıcılardan gelen öneriler doğrultusunda bugünkü halini aldı.

SenEDIT senaryo yazımına sağladığı katkının yanı sıra dekupaj, çekim senaryosu ve basit proje planı gibi özellikler sunuyor. Tüm bu özellikleri ile beraber program bir film yapım aracı haline dönüşmekte.

Programa yakında bütçe ve prodüksüyon modülleri de eklenecek. Program bulut platformuna taşınarak sınırları aşıp dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Bunun için gerekli olan finansman ise kitle fonlaması yöntemi ile karşılanacak. Program bu alanda önde gelen platformlardan biri olan INDIEGOGO’daki yerini almış durumda. Kampanyaya yapılacak olan her destek SenEDIT’in dünya markası olmasına katkıda bulunacak.

INDIEGOGO’da ki kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.