Türkiye’nin en büyük veri merkezi Türk Telekom’dan

Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük veri merkezini İstanbul Esenyurt’ta açtı. Toplam büyüklüğü 27 bin metrekare olan merkez, aynı zamanda üçüncü havalimanına en yakın veri merkezi olma özelliği de taşıyor.

Şirket, Esenyurt’ta açtığı veri merkezinde sunucu barındırma, sunucu kiralama, sanal sunucu, depolama, yük dengeleme, bulut tabanlı yedekleme ve replikasyon hizmetleri, veri merkezi internet erişimi, müşteri yönetim ofisi, siber güvenlik hizmetleri gibi pek çok hizmeti bir arada sunacak.

“Hedef sadece Türkiye’nin değil bölgenin veri merkezi olmak”

10 bin 400 metrekarelik beyaz alanıyla Türkiye’nin en büyük beyaz alanına sahip Esenyurt Veri Merkezi’ni sadece Türkiye’nin değil bölgenin veri merkezi üssü olma hedefiyle hayata geçirdiklerini ifade eden Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Esenyurt Veri Merkezi’nin açılışıyla ilgili şunları söyledi: “Teknoloji baş döndürücü bir hızda gelişirken 5G, yazılım tanımlı ağlar, nesnelerin interneti, akıllı şebekeler, akıllı şehirler gibi yenilikçi teknolojilerin hızla yaygınlaşması sonucu dünyadaki veri merkezi ihtiyacı da büyük bir hızla artıyor. Veri merkezi kurulumu, şirketler için büyük bir maliyet kalemi. Kurumsal firmalar artık bu maliyet kalemine katlanmak yerine, çok daha düşük maliyetlerle yüksek güvenlikli, bulut tabanlı, anahtar teslimi dış kaynaklı çözümleri tercih ediyor.”

Veri güvenliği üst seviyede

Esenyurt Veri Merkezi, kolay ulaşım, kesintisiz güç temini ve fiziksel risklere uzaklık kriterleri göz önünde bulundurularak seçilen konumuyla ön plana çıkıyor. Merkezin konumu belirlenirken pek çok kriterin yanı sıra, olası risk faktörlerini en aza indirmek amacıyla 1. derece deprem bölgesi dışında yer almasına da özellikle dikkat ettiklerini vurgulayan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, merkezin veri güvenliği açısından da üstün teknolojilerle donatıldığına dikkat çekerek Türkiye’nin en büyük DDOS koruma altyapısı ile en güvenli veri merkezi hizmetini sağlayacaklarını ifade etti.

30 MVA gücünde enerji altyapı kapasitesine sahip merkezin, üçüncü havalimanına en yakın veri merkezi olacağını, bu özelliği ile de ayrı bir öneme sahip olduğunu aktaran Doany, sundukları 3 noktadan fiber yedekli erişim hizmeti ile müşterilerine her durumda sürekli erişim olanağı sağladıklarını da sözlerine ekledi. Veri merkezinin 22 odadan oluştuğunu belirten Doany: “Her odada 203 kabinet bulunuyor. Toplam kabinet sayımız ise 4.466 olacak. Çevreye uyumlu yeşil bina özelliğine de sahip olan veri merkezimiz için, uluslararası standartlarda yeterlilik belgesi olan Tier3 Dizayn Belgesi aldık. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz, güçlü altyapımız ve yarının teknolojisine yatırımlarımız ile Türkiye’yi geleceğe bağlamak için çalışmalarımızı durmaksızın sürdürüyoruz” diye konuştu.