Apple bu akşam Türkiye saatiyle 20.00’de yapacağı lansman ile yeni iPhone modellerini tanıtacak. Yeni iPhone modelleri yine dört farklı modelden (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max) oluşacak. Söylentiler ve sızıntılara göre telefonların neredeyse tüm özellikleri belli oldu.

Olması beklenen ve hatta kesinleşen özellikler arasında, tüm iPhone serisinin Type-C üzerinden şarj olması ve Thunderbold4 desteğine sahip olması, Pro modellerinde titanyum kasayla gelmesi, Pro Max modelinde 6x optik zum yapabilen periskop kamerasının olması, telefonun rengine göre uyumlu olan örgü kablolar ve standart modellerde ise çentik yerine dinamik adanın yer alması bulunuyor. Bununla beraber üretimdeki zorlukları sebebiyle iPhone 15 Pro serisinde 100 dolarlık fiyat artışı da beklenenler arasında.

Peki iPhone 15 serisi beklemeye değer mi? Ülkemizdeki döviz kurlarının sürekli yukarı yönlü hareketi, vergilerin daha da artması sebebiyle yeni telefonlar bir önceki serinin çıkış fiyatından çok daha yukarıda bir fiyatlandırma ile çıkışını yapacak. Eren’de buna göre kendi görüşlerini bu videoda aktarıyor. Sizce iPhone 15 serisini beklemeye gerek var mı? Almaya değer mi? Yoksa iPhone 14 serisinden bir modeli satın alıp devam etmek daha mı mantıklı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin özelliklerinin neler olduğunu merak ediyorsanız buradaki videoya bakabilirsiniz: https://youtu.be/ms5WcWqXACU

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin özelliklerinin neler olduğunu merak ediyorsanız buradaki videoya bakabilirsiniz: https://youtu.be/7-EcSUEjLu8

#Apple #iPhone #iPhone15