Türkiye, Turkcell’in Yaani Arama Motorunu Çok Sevdi

Türkiye, Turkcell’in yeni arama motoru Yaani’yi çok sevdi. Büyük sempati toplayan Yaani, ilk 48 saatte en çok indirilen uygulamalar arasına girdi.

Turkcell’in Yaani arama motorunun App Store’da ve Google Play’de indirilme sayısı 300.000’e yaklaştı. Yaani her iki uygulama marketinde de en çok indirilen uygulamalar arasında birinci sıraya yükseldi.

Nazar boncuğu sembolü ile beğeni toplayan yaani arama motorunda kullanıcılar ilk 48 saatte en çok ” DGS ek yerleştirme tarihi” aramasını yaptı. Spor alanında en popüler arama ise Türkiye Ziraat Kupası ile ilgili oldu.

Türkiye’nin arama motoru Yaani, Türkçe’yi çok iyi anlaması ve aranan içeriğe daha uygun sonuçlar göstermesi ile ön plana çıkıyor. Ayrıca Konum bazlı aramalarda da kullanıcılara en yakın yerleri gösterebiliyor. Vizyona giren filmeri en yakın sinema salonlarına göre gösterebilen Yaani’nin verileri geçen yıl açılan Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinde saklanıyor. Ayrıca Yaani’yi indiren Turkcell’liler 1 GB internet kazanırken, uygulama içerisinden yapılan aramalar internet kotasından yemiyor. Ayrıca kullanıcılar Yaani’yi kullandıkça her ayı 1 GB internet kazanamaya devam ediyor.