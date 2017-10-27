Turkcell’in 3.Çeyrek Mali Raporu Açıklandı!

3. çeyrekte yıldan yıla %25,7 büyümeyle 4,6 milyar lira gelire ulaşan Turkcell, telekomünikasyon sektörünün en büyük cirosunu açıkladı.

İş modelini data ve dijital servisler üzerine kuran ve 2 yılı aşkın bir süredir yatırımlarını bu alanlarda yoğunlaştıran Turkcell, bu sonuçlarla, 2018 yılı sonu için belirlediği sektörün lideri olma hedefine, bu yılın üçüncü çeyreğinde ulaşmış oldu.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2015 yılında liderlik için 2018 sonunu işaret ettiklerini ifade ederek, “Müşterilerimizin teveccühü sayesinde 2017 yılı bitmeden bu hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörümüzü, müşterilerimizin hayatında daha fazla değer yaratan data ve dijital servislerin büyüteceğini en erken gören telekomünikasyon şirketlerinden biriyiz. Bu öngörümüzün doğruluğunun finansal ve operasyonel sonuçlarımızla da kanıtlanması bize cesaret veriyor. Dünya çapında tüm operatör kullanıcılarına hitap eden küresel servislerimizle, müşterilerimizin hayatında daha fazla yer almaya, ihtiyaçlarına daha zengin özelliklere sahip çözümlerle cevap vermeye devam edeceğiz. ” ifadelerini kullandı.

Telekom sektörünün veri ve dijital servislerle büyüyeceği öngörüsü ve bu çerçevede yapılan yatırımlar, Turkcell’i, hedeflerine beklenenden 1 yıl önce taşıdı. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarında yüzde 25,7 büyümeyle 4,6 milyar lira gelir açıklayan Turkcell, toplam gelirde telekomünikasyon sektörünün lideri oldu.

2017 yılının 9 aylık finansal rakamlarını paylaşan Turkcell Grubu, hem gelir hem de FAVÖK’te tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaştı. Üçüncü çeyrekte grup bazında gelirde yüzde 25,7 büyüyen şirket, FAVÖK marjını yüzde 35,5’e taşıdı. Şirketin grup karı da yıldan yıla yaklaşık dörde katlanarak 601 milyon TL olarak gerçekleşti. Turkcell Grubu yılın ilk 9 ayında 26,6 büyüme ile 13 milyar TL ciroya, yüzde 38,2 artışla 4.5 milyar TL FAVÖK’e ve yüzde 34,6 FAVÖK marjına ulaştı.

Çarpıcı Açıklamalar

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, 2015 yılında sektör liderliği için 2018 sonunu işaret ettiklerini ifade ederek, “Müşterilerimizin teveccühü sayesinde 2017 yılı bitmeden bu hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sektörü, müşterilerimizin hayatında daha fazla değer yaratan data ve dijital servislerin büyüteceğini en erken gören telekomünikasyon şirketlerinden biriyiz. Bu öngörümüzün doğruluğunun finansal ve operasyonel sonuçlarımızla da kanıtlanması bize cesaret veriyor. Dünya çapında tüm operatör kullanıcılarına hitap eden küresel servislerimizle, müşterilerimizin hayatında daha fazla yer almaya, ihtiyaçlarına daha zengin özelliklere sahip çözümlerle cevap vermeye devam edeceğiz. ” dedi.

Şirket, Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 döneminde, 5 çeyrektir devam eden müşteri kazanımını sürdürdü. 473 bin mobil müşteri kazanarak 34,6 milyon aboneye ulaştı. Mobil abonelerin yüzde 50’den fazlası ses, data ve Turkcell’in en az bir dijital servisini aktif olarak kullandı.

Artan faturalı müşteri bazı ve üstün şebeke deneyimi sayesinde daha fazla data ve dijital servis kullanımıyla mobil tarafta ARPU geçen yıla göre yüzde 11,2 artarak 32,8 TL oldu. Sabit bireysel ARPU ise yüzde 3,7 büyüme ile 53,5 TL’ye ulaştı. Turkcell, dijital servis kullanımının da altyapısı olan 4.5G yolculuğunda da çarpıcı büyüme rakamları elde etti. 4.5G Türkiye nüfusunun %84’ünü kapsar hale geldi. Dijital servislerin de etkisiyle 4.5G kullanıcılarının ortalama data kullanımı 6GB oldu.

Müşteri bazındaki genişleme, dijital servisler ve artan data kullanımı, finansal büyümenin ana etkenleri arasında yer aldı. Turkcell gelirlerinin %67’si data ve dijital servislerden geldi. Dijital servislerdeki gelir büyümesi yıllık bazda yüzde 175’i buldu.