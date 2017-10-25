Turkcell’e Kadın Eli Değecek!

Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde hayata geçirilen “Geleceği Yazan Kadınlar” projesinin ödül gecesinde Türkiye’nin geleceğini yazacak kadınlar sahnedeydi.

En başarılı üç projenin sahibi kadınlara ödülleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras tarafından verildi. Gökçe Demir ve Hilal Şener, ‘Otizmo’ adlı projeleriyle gecenin birincilik ödülünün sahibi oldu. Proje, Turkcell ve TOBB önderliğinde ticarileşme aşamasında desteklenecek.

Kadınların yazılım çağında geri kalmaması ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmeleri amacıyla Turkcell, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ projesinde sona gelindi. Altı ay süren yolculuğun sonunda finale kalan 10 proje değerlendirilerek dereceye girenler ekipler düzenlenen törenle ödüllendirildi. Teknolojiyle ilgilenen kadınların yazılım çağı ve Endüstri 4.0 dönemlerinden geri kalmamalarının ve istihdamının artırılmasının hedeflendiği “Geleceği Yazan Kadınlar” projesinin ödül töreninde, birincilik ödülü İstanbul’a gitti. Gökçe Demir ve Hilal Şener’in geliştirdiği ‘Otizmo’ adlı yazılım, giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle otizm şüphesi durumunda teşhis edilmesine imkan sunuyor.

İkincilik ödülünü kazanan Özden Çetin Yakın’ın uygulaması, çocukların sağlıklı ve kolay beslenebilmesi için ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Meryem Sena Kılıç’ın birlikte geliştirdikleri Yubiva adlı proje ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Proje, 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara oyun kartları ve artırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veriyor. Birinci olan Geleceği Yazan Kadınlar ekibi, Silikon Vadisi’ni ziyaret ve teknoparklarda istihdam hakkı kazandı. Otizmo projesi, ticarileşme aşamasında Turkcell ve TOBB ile birlikte yola devam edecek. En çok beğeni toplayan iyi fikirler Turkcell Arıkovanı’nda fonlamaya açılacak.

Türkiye’nin kadınlarını geleceğin teknolojisini hazırlamaya teşvik eden projenin mimarı ve destekçisi olan isimler anlamlı gecede de girişimci kadınların yanında hazır bulundu. Ödül törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı dereceye giren kadın girişimcilere ödüllerini takdim etti.