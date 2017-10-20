Turkcell’den Çevreye Uyumlu ‘Akıllı’ Binalar!

Turkcell, mobil iletişimin amiral gemisi baz istasyonlarının kulelerini ‘Beton Kule’ye dönüştürüyor.

Görüntü kirliliğini ortadan kaldıran ‘Beton Kule’ler ortalama 100 yıllık ömür süresiyle maliyetleri ciddi anlamda azaltıyor.

Turkcell ülkemizde ilginç bir başarıya imza atıyor. Baz istasyonlarının üzerine kurulduğu metal konstrüksiyon kuleler yerini artık Turkcell mühendislerinin geliştirdiği ‘Beton Kule’lere bırakıyor. İçeriği sayesinde bulunduğu mahallin renklerine hakim olarak inşa edilebilen ‘Beton Kule’ler çevreye olan uyumuyla görüntü kirliliğini en aza indiriyor. Böylece, orman arazisi veya kentsel dönüşüm ortamlarında kendini kamufle edebiliyor.

Turkcell mühendisleri tarafından hayata geçirilen ‘Beton Kule’, metal konstrüksiyon kulelere göre 5 kat daha uzun ömre sahip. Metal alaşımlı kulelerin yapımında kullanılan galvanizli çelik üretimi atmosfere gaz salınımı yaparken, bu durum doğa ve çalışanlar açısından istenmeyen bir durum yaratıyor. Oysa ‘Beton Kule’nin üretim süreçlerinde, bu düzeyde bir doğa ve çalışan tehdidi bulunmuyor. Hem kurulum hem de bakım maliyeti açısından da büyük avantaj sağlayan ‘Beton Kule’, uzun yıllar bakım gerektirmiyor.

Turkcell iştiraklerinden Global Tower tarafından inşa edilen ‘Beton Kule’lerden ilki Ankara’daki Hızlı Tren Garı’nın yanında hizmete girdi. Global Tower beton modüllerin birbirine eklenmesiyle oluşturulan ‘Beton Kule’ için patent başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Yangına, deprem ve sel gibi doğal afet durumlarına karşı da daha güvenli olan ‘Beton Kule’nin, yakın zamanda diğer ülkelere ihracatı da planlanıyor.