Turkcell’in Yeni Mağazaları Alışverişe Yeni Bir Deneyim Katıyor

Turkcell tarafından başlatılan yeni perakende dönüşüm projesi sayesinde müşteriler geleceğin alışveriş deneyimini bugundan yaşıyor.

Turkcell’in 73 mağazasında hayata geçen uygulama sayesinde müşteriler dijital destek ile hızlı, güvenli ve rahat bir alışverişin tadını çıkarıyor. Yeni nesil alışverişte kağıt kullanımı tamamen ortadan kalıyor ve mağazalarda yer alan akıllı ekranlar sayesinde bütün işlemler anında gerçekleştirilebiliyor.

Şirketin mağazaları iki yeni konsept ile birbirinden ayrılıyor. Geniş alanların ve sınırsız deneyim olanaklarının sunulduğu mağazalarda kullanıcılar “Gelecek Burada” sloganı ile ön plana çıkıyor. Diğer konseptte ise “Mahallemdeki Turkcell” mottosu ile bütün kullanıcılara kolaylıkla erişebilecekleri mağazalar sunuluyor.

İlk olarak 73 mağazada başlayan bu dönüşüm bu yılın sonunda tüm Türkiye’de tamalanmış olacak. Projenin toplam maliyeti ise 540 milyon TL. Bu proje tamamlandığında Türkiye genelinde yer alan 1780 mağaza tamamen yenilenmiş olacak.