Türkiye’nin popüler bulut depolama servisi Lifebox, yeni özellikleriyle dünyadaki rakiplerine oranla ciddi başarılar elde ediyor.

Popüler bulut depolama servisi Turkcell Lifebox, yedekli fotoğraf ve videoları otomatik olarak bulup siliyor ve cihazda ek hafıza açıyor. Sosyal medyadan transfer özelliği sayesinde Instagram ve Facebook’taki paylaşımlar da tek bir tıkla kolayca Lifebox’a ekleniyor.

Türkiye’nin bireysel depolama servisi Turkcell Lifebox, fotoğraf, video, müzik, belgeler ve rehberin güvenle saklanmasını sağlarken, platformuna eklediği ‘Yer aç’ ve ‘sosyal medyadan transfer’ özellikleri ile rakiplerinin önüne geçiyor. Lifebox kullanıcıları rehberlerini de saklama alanları etkilenmeden güvenle yedekleyerek, istediği kişilere diledikleri zaman diledikleri cihazlardan erişebiliyor.

Dünyada ilk defa sosyal medyadan fotoğraf transferi

Akıllı uygulama Lifebox, ‘Yer aç’ seçeneğiyle hem cihazda hem de depolama servisinde bulunan yedekli fotoğraf ve videoları buluyor ve bunları kullanıcı isterse tek bir tuşla silebiliyor. Böylece cihazda yeni fotoğraflar, videolar, müzikler, dosyalar, uygulamalar ve geri kalan tüm ihtiyaçlar için yer açılmış oluyor.

Bununla birlikte uygulama çok ilginç bir ilke imza atıyor. Dünyada ilk defa kullanıcılarının sosyal medyadan paylaşımlarını bulut depolama servisine taşıyor. Ayrıca kullanıcılar fotoğraflarını uygulama içindeki onlarca farklı baskı seçeneği arasından dilediklerini seçerek bastırma siparişini verebiliyor.