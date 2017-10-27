Müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi ile havacılık sektörünün güçlü markalarından SunExpress, işbirliğinin 1’inci yılını kutladı.

Bugüne kadar 1 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan ve 175 bin kişiye de e-posta yoluyla destek sunan SunExpress Çağrı Merkezi, 100’e yakın donanımlı personeliyle Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak hizmet veriyor. Kurum, acentelere de özel talep, değişiklik ve teknik konularda destek oluyor.

Turkcell Global Bilgi, havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden SunExpress Havayolları ile 1 yıl önce başladığı yolculuğuna devam ediyor. S.E Havayolları’na İzmir merkezli çağrı merkezi hizmeti veren Turkcell Global Bilgi, operasyonlarına Şanlıurfa’yı da dahil etti. İzmir ve Şanlıurfa’daki çağrı merkezlerinde görev yapan 100’e yakın donanımlı Turkcell Global Bilgi personeli, SunExpress yolcularına 7 gün 24 saat Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Almanca dillerinde, ayrıca SunExpress’in acentelerine de özel talep, değişiklik ve teknik konularda destek veriyor.

Havayolu şirketinin Genel Müdürü Jens Bischof, müşteri memnuniyetinin SunExpress’in en önemli kurumsal değerlerinden biri olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “Her yıl farklı milletlerden ortalama 8 milyon civarında misafirimizi sevdiklerine ya da istedikleri tatil destinasyonlarına taşıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim öncelikli konularımızdan biri. Ekip üyelerinin büyük çabaları sayesinde bu yıl müşteri memnuniyeti başarı oranımızı rekor bir orana yükselttik. Bu inanılmaz performanslarından dolayı bütün çalışanlara teşekkür ediyorum ve tabii ki bundan bir yıl önce çağrı merkezi hizmetlerimizin verilmesi yönünde işbirliğimizi başlattığımız Turkcell Global Bilgi’ye de hem bu işbirliğimiz hem de bu başarıdaki önemli katkıları için teşekkür ediyorum. Bu bir yılı değerlendirdiğimizde Turkcell Global Bilgi ile işbirliği yaparak doğru bir karar verdiğimizi söyleyebilirim. Verilen hizmet, dünyanın önde gelen tatil havayollarından biri olan SunExpress’in pozisyonunun güçlenmesinde önemli katkı sağlamaktadır.”