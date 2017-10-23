Turkcell, Digital Impact Awards’ta Üç Ödül Kazandı!

Londra’da düzenlenen Digital Impact Awards’da, Turkcell 3 ödüle layık görüldü. Telekomünikasyon devi, böylece büyük bir başarıya imza attı.

Digital Impact Awards; İngiltere’de 8 yıldır üst üste gerçekleştirilen ve iletişim devlerini bir araya getiren önemli bir organizasyon.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleriyle hayata geçen “Yeter Çektiğin” platformu, Londra’da düzenlenen Digital Impact Awards 2017’den ödüllerle döndü. Yapay zeka bazlı sosyal medya paylaşımı platformu “Yeter Çektiğin”, “Sosyal Medya Platformları Özelinde En İyi Geliştirme” kategorisinde Altın ödüle layık görüldü.

Digital Impact’te Türkiye’ye ödül getiren tek proje olan Yeter Çektiğin; Unilever, SAP, IKEA, Adidas, HSBC, Aviva, Sony gibi birçok şirketin yarıştığı organizasyonda aynı zamanda “Sosyal Medyanın En İyi Kullanımı” ve “Teknoloji ve Telekom Sektörlerinde En İyi Dijital Proje” kategorilerinde de ödülle taçlandırıldı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün: “Altyapı sağlayıcısı bir şirketten, hizmet odaklı bir deneyim oyuncusuna dönüştük. Müşterilerimize veri üzerine inşa edilmiş ürün ve servislerle yeni bir dünya sunuyoruz. Dijital pazarlama projelerimizin özellikle ülkemizi temsil ettiğimiz uluslararası platformlarda ödüllendirilmesi bize gurur veriyor.” ifadelerini kullandı.

Yeter Çektiğin projesi, izleyicilerin konser sırasında telefonlarıyla çekim yaparken konserin keyfini kaçırma derdine son veren mobil bir platform sunuyor. www.yetercektigin.com adresini ziyaret edip, platforma kaydolan müzik tutkunları konser esnasında, profesyonel fotoğrafçıların çektiği karelere ve kaydettikleri videolara ulaşabiliyor.