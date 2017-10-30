Turkcell Yeni Kampanyası ile BİP Kullanıcılarına Büyük Avantajlar Sağlamaya Başladı

Yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken BiP, şimdi de Turkcell ortaklığıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında kazandırdığı hediyelerle kullanıcıların ilgi odağı oldu. Bi’Ara kampanyasıyla Turkcell’li BiP kullanıcıları arama yaptıklarında ya da mesaj attıklarında 10GB’a kadar İnternet hediyesi kazanıyor.

Türkiye’nin iletişim platformu BiP, Turkcell ortaklığıyla hayata geçen Bi’Ara kampanyasıyla kullanıcılarına ücretsiz hediyeler sunuyor. Turkcell’li BiP kullanıcıları, kampanya kapsamında aradıkça ve mesaj attıkça internet hediyesi kazanıyorlar. 5 mesaj atana haftalık 1GB, 2 arama yapana haftalık 2GB, 5 arama yapan aylık 1GB, 10 arama yapan aylık 2GB, 30 arama yapan aylık 10GB hediyeleri BiP’te bekliyor. Kampanyadan faydalanmak için sabit hatlar dışında farklı kişilere arama yapmak ya da mesaj göndermek gerekiyor.

Uygulama içi sesli ve görüntülü arama özelliklerinin yanı sıra “BiP’ten Her Yöne Arama” özelliği ile kullanıcılar sabit telefonlara ve GSM’e doğru arama yapılabiliyor. BiP’in sunduğu grup görüşmesi özelliği ile ise kullanıcılar istedikleri takdirde sevdikleriyle hep beraber görüşerek aradaki mesafeyi ortadan kaldırabiliyorlar.

BiP üzerinden yapılan kişiden kişiye sesli ve görüntülü aramalar ile BiP üzerinden yapılan grup görüntülü aramalar kampanya kapsamında kabul ediliyor. BiP üzerinden grup kurarak atılan mesajlar ile grup görüntülü aramalar her grup başına 1 adet olarak sayılıyor. Bugüne kadar 16 milyonun üzerinde indirme rakamına ulaşan BiP, Google Play ve App Store’da 2017 yılının en popüler uygulamalarından biri olmaya devam ediyor.

Uygulamayı indirmek isterseniz bu bağlantıyı izleyebilirsiniz.