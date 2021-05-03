Türk Telekom
Türk Telekom ’dan “İşin Geleceği Hackathonu”
Türk Telekom, genç yeteneklerin yenilikçi fikirleriyle kıyasıya yarışacağı, İşin Geleceği Hackathonu’nu düzenlediğini duyurdu. Gençler, Hackathon’da değişen iş yaşamına yönelik çözümlerle yarışacak ve ilk üçe girenler toplamda 45 bin TL ödülün sahibi olacaklar.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Türk Telekom ’dan ‘Safe Steps’ çözümü!
Türk Telekom, genç yetenekleri ve yenilikçi fikirleri desteklemeye kararlı görünüyor. Bu kapsamda, Türk Telekom’un düzenlediği ‘İşin Geleceği Hackathonu’nda yurt içinden ve yurt dışından katılan gençlerin yarışacağını duyurdu. İlgili etkinlik kapsamında, Covid-19 süreci ile iş dünyasında karşı karşıya kalınan problemler ve yenilikçi uygulama önerileri çevirim içi platformda ele alınacak.
İlk üçe 45 bin TL ödül verileceği duyuruldu!
Bireysel veya en fazla dört kişilik takımlarla, iş geliştirme, tasarım ve proje yönetimi alanlarında yarışacak katılımcılardan dereceye giren üçüncüye 10 bin TL para ödülü, ikinciye 15 bin TL para ödülü, birinciye 20 bin TL para ödülü olmak üzere toplamda 45 bin TL’lik para ödülü verileceğini duyurdu. Bir yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezi’nde ücretsiz ofis imkânı sunulacak. Türkiye ve yurt dışından ön lisans ve lisans öğrencilerinin yanı sıra üniversiteden en fazla iki sene önce mezun olmuş gençler 3-16 Mayıs tarihleri arasında https://www.turktelekomkariyer.com.tr adresi üzerinden yarışmaya başvuru yapabilecekler.
Türk Telekom Hakkında;
180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.
“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2020 itibarıyla 15,7 milyon sabit erişim hattı, 12,8 milyon genişbant, 3,2 milyon TV ve 23,1 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.034 çalışanıyla hizmet vermektedir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.(kaynak)
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Türk Telekom
Türk Telekom ’dan ‘Safe Steps’ çözümü!
Türk Telekom’un geliştirdiği Safe Steps; çözümü ile Covid-19 önlemlerine teknolojik bir çözüm sunacağını iddia ediyor. Kapalı alanlarda çalışanların sosyal mesafesini ayarlamalarını ve geçmişe dönük temas takibini yapmalarını sağlayan uygulama, bileklik ve kolye gibi giyilebilir ürünler aracılığıyla şirketlerdeki iş güvenliği çalışmalarına destek sağlayacak gibi duruyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Türk Telekom, karşılama anonsunu çocuklara bıraktı
Türk Telekom’un hayata geçirdiği temas takibi çözümü Safe Steps, farklı sektörlerdeki firmaların pandemi sürecindeki kontrol sistemi arayışları için dikkat çekici bir alternatif oldu. Bileklik ve kolye gibi giyilebilir ürünlerden alınan uyarılar aracılığıyla şirketlerdeki iş güvenliği çalışmalarına destek sağlayan Safe Steps, işletmelerdeki çalışanlar için sosyal mesafe önlemlerinin uygulanmasını ve gerektiğinde temas takibi yapılmasını sağlayan bir uygulama olarak dikkat çekiyor.
Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser konuya ilişkin olarak “Türk Telekom olarak kullanıcılarımızın hayatına değer katan, sürdürülebilir ve güvenli çözümler üretiyor ve sunuyoruz. Bu çerçevede Evyap’ın üretim tesislerindeki çalışanların pandemi döneminde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarına destek olmak için akıllı teknolojileri bu amaç doğrultusunda entegre etik. Mobil geniş bant ürünümüze eklediğimiz Safe Steps ile hem sağlık anlamında güvenli bir ortam oluşmasına hem de iş sürekliliğine katkı sağladık. Çalışanlar arasında sağlanan sosyal mesafe sayesinde kapalı çalışma ortamında oluşabilecek bulaş riskini azalttık ve filyasyon takibinin yapılabilmesine olanak sağladık” diye belirtti.
Ses, ışık ve titreşim ile kullanıcıların sosyal mesafe farkındalığı artırılıyor
Türk Telekom’un, Boni Global işbirliği ile birlikte geliştirdiği ve kapalı alanlarda çalışanların Covid-19 ‘la ilgili kural ve düzenlemelere uyumuna destek sağlayan Safe Steps uygulaması, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında uçtan uca çözümler sunmayı hedefliyor. İlk etapta Evyap tarafından kullanılmaya başlanan uygulama; sosyal mesafe kuralını çalışma hayatına entegre edeceğini duyuruyor.
Kapalı bir alan içerisinde çalışanların, sosyal mesafesini ayarlamak, gerekli durumlarda geçmişe dönük temas takibi yapmak amacı ile kullanılan Safe Steps uygulama çözümü; gelen sensör verilerini toplamaya yarayan bir okuyucu ve bu verilerin toplandığı bir yazılım uygulaması bileşenlerinden oluşuyor.
Uygulama, bileklik kolye gibi giyilebilir ürünler ile çalışanlar arasında sağlıklı etkileşimin sağlanmasına ve bulaş riskinin azaltılmasına destek oluyor. Ayrıca uygulama ile günlük çalışma rutini içerisinde, giyilebilir cihaz; ses, ışık ve titreşim ile kullanıcıların sosyal mesafe farkındalığı arttırılıyor ve etkileşim kayıtları ile güvenilir filyasyon yapılmasına olanak sağlanıyor.
Türk Telekom, Safe Steps ile hızlı, erişilebilir ve doğru verilere ulaşarak, sosyal mesafe uygulamalarında, kullanıcıların aralarındaki mesafeyi ölçmelerini ve yakın etkileşimlerin sayısına göre puanlandırılmalarını sağlayarak yoğunluk noktaları ölçülebilmesine de yardımcı oluyor.
Türk Telekom Hakkında;
180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.
“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2020 itibarıyla 15,7 milyon sabit erişim hattı, 12,8 milyon genişbant, 3,2 milyon TV ve 23,1 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.034 çalışanıyla hizmet vermektedir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.(kaynak)
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Türk Telekom
Türk Telekom çalışanları,Telefon Kütüphanesi ile kitaplara ses oldu!
Türk Telekom görme engellilerin daha fazla sesli kitaba ulaşmasını sağlamak amacıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde, Türk Telekom çalışanlarının katılımıyla başlatılan Kitaplara Ses Ver kampanyası dün itibariyle sona erdi. Kitap Hediye Günü kapsamında paylaşılan sonuçlara göre, 20 bin sayfa kitap seslendirilerek Telefon Kütüphanesi’ne eklendi.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Türk Telekom ile şehirler daha verimli!
Türk Telekom’un herkes için erişilebilir iletişim anlayışıyla hayata geçirdiği Telefon Kütüphanesi uygulaması, kitapların görme engellilere ulaşan sesi olmaya devam ediyor. İçeriği her geçen gün zenginleştirilen uygulama için bu kez Türk Telekom çalışanları proje için seferber oldular.
Görme engelliler için 20 bin sayfa kitap seslendirildi
Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde başlattığı Kitaplara Ses Ver kampanyası kapsamında, Kitap Hediye Günü’nün anlam ve önemine de işaret edilerek yaklaşık 20 bin sayfa kitap görme engelli kitapseverler için seslendirildi.
Çalışanlar bu anlamlı kampanya kapsamında; Türk Telekom’un, Boğaziçi Üniversitesi GETEM (Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı) iş birliği ile yürüttüğü Telefon Kütüphanesi projesinde yer alacak hikâye, roman, tarih, psikoloji ve kişisel gelişim türlerinde farklı kitapları seslendirerek projede harika bir işe imza attılar.
Türk Telekom Hakkında
Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.
“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2020 itibarıyla 15,7 milyon sabit erişim hattı, 12,8 milyon genişbant, 3,2 milyon TV ve 23,1 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.034 çalışanıyla hizmet vermektedir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.(kaynak)
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Türk Telekom
Türk Telekom ile şehirler daha verimli!
Türk Telekom, yüksek tasarruflu yeni nesil iletişim teknolojileri ile çok sayıda şehre hizmet sunmaya devam ediyor. Akıllı şehircilik alanındaki çalışmaları ile Türkiye’nin kaynaklarını korurken sürdürülebilir topluma katkı sağlamayı hedefliyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Türk Telekom Telefon Kütüphanesi | Kitapların sesi!
Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren Türk Telekom, Verimlilik Haftası’nda yaptığı açıklamada, çalışmalarını paylaştı. Hayata geçirdiği ‘Yeni Nesil Şehir Platformu’ ile ulaşım, enerji, çevre, sağlık, yaşam ve güvenlik alanlarında toplamda 9 ilde 50’den fazla hizmet sunuyor; belediyelere sağladığı akıllı çözümleriyle trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya tüm alanlarda kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yardımcı olduğunu açıklıyor.
Elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında yer alıyor!
Türk Telekom, Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI’nin raporuna göre dünyada son yıllarda elektrik tüketimini düşüren nadir operatörler arasında yer aldı. Yeni nesil iletişim teknolojileri ile güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif kaynaklara yönelen şirket, temiz ve millî enerjiye de katkı sağlıyor. Ayrıca karbon ayak izini sistematik olarak azaltan Türk Telekom, ilkini 2021 yılı içinde yayınlayacağı sürdürülebilirlik raporuyla, çevresel ve sosyal fayda üretme alanındaki performansını düzenli aralıklarla açıklamaya hazırlandığını da duyurdu.
Köylere güneş enerjili baz istasyonları
Türk Telekom, “herkes için erişilebilir iletişim” prensibi doğrultusunda toplumun bütün kesimlerini değerli hissettirmeyi amaçladığını özellikle belirtiyor. Sürekli enerji imkânı bulunmayan, bu nedenle erişim sıkıntısı yaşayan köylere kurulumları başlanan güneş enerjili baz istasyonlarını yaygınlaştırmak da kurumun birincil hedefleri arasında yer alıyor. Bu sayede, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilerin de iletişim hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanmaları sağlanacak diye açıklıyor.
Türk Telekom’un, odaklandığı 4 ana konu şöyle;
- Sabit ve mobil şebekelerde elektrik tüketimini düşürmek.
- Yeni nesil iletişim teknolojilerinin hem birçok sektörde hem de bina ve şehirlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek düzeyde kaynak tasarrufu sağlamak, sürdürülebilir topluma hizmet etmek.
- Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumda özellikle kadınları, görme engellileri ve dezavantajlı grupları destekleyip fırsat eşitliği sunmaya yönelik kalıcı adımlar atmak ve itici güç oluşturmak.
- Karbon emisyonunu sistematik olarak azaltırken enerji verimliliği konusunda yatırımlarına ve optimizasyon çalışmalarına aralıksız devam etmek.
Türk Telekom Hakkında
Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.
“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2020 itibarıyla 15,7 milyon sabit erişim hattı, 12,8 milyon genişbant, 3,2 milyon TV ve 23,1 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu, şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 34.034 çalışanıyla hizmet vermektedir.
Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., proje geliştirme ve kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı TT International Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile tesis bünyesinde kombine destek hizmetleri sağlayıcısı TT Destek Hizmetleri A.Ş.’nin doğrudan; TT International Holding BV iştiraklerinin, televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin rehberlik hizmetleri şirketi 11818 Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş’nin ve web portalı ve bilgisayar programlama şirketi APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.(kaynak)
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Türk Telekom ’dan “İşin Geleceği Hackathonu”
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