Türk Telekom’dan Girişimciliğin Her aşamasına Tam Destek

Türk Telekom, bu yıl 5’incisini gerçekleştirdiği ‘PİLOT Demo Day’de büyümek için yatırım ve destek arayışı içinde olan girişimleri yatırımcılarla buluşturdu.

Türk Telekom, 29 Kasım’da gerçekleştirdiği ‘Demo Day’de büyümek için yatırım ve destek arayışı içinde olan girişimleri yatırımcılarla bir araya getirdi. Türk Telekom CEO’su Paul Doany ve Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er ev sahipliğinde gerçekleşen ‘PİLOT Demo Day’de Türk Telekom’un PİLOT programı kapsamında desteklediği 5. dönem mezunu 10 girişim, projelerini ve iş modellerini katılımcılara sundu. Türkiye’nin ilk kurumsal girişim hızlandırma programı olan PİLOT’un 5. dönem mezunlarının Türk Telekom’un desteği ile belli bir seviyeye getirdikleri girişimlerini daha da büyütmek amacıyla projelerini sundukları ‘PİLOT Demo Day’e katılımcıların gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti.

PİLOT ile 45 girişimciye 2 milyon TL finansal destek sağlandı

Genç girişimcilerin heyecanının ve pozitif enerjisinin hakim olduğu gecede Türk Telekom’un PİLOT programının 5. dönem mezunları Artiwise, Birfatura, Frizbit, Mobilya Takip, Nara, Optiyol, Propars, SaltCommerce, Vexrob ve Visar projelerini yatırımcılara sundu. Girişimcilerin, yatırımcılar ile gece boyunca interaktif bir şekilde görüşme fırsatı yakaladıkları ‘PİLOT Demo Day’de, Türk Telekom’un girişimcilik ekosistemine yönelik destek vizyonu ve 2013 yılından bu yana 45 girişime 2 milyon TL’lik katkı sağlanan PİLOT programı olmak üzere girişimciliğe yönelik tüm projeler hakkında detaylı bilgi verildi.

Doany: “Ekonomik büyüme ve işsizlikle mücadele için girişimcilik”

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany açılışta yaptığı konuşmada, girişimciliğin ekonomik büyüme ve işsizlikle mücadele alanında ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, “Girişimciler çok özel insanlar ve başardıklarıyla ekonomik ve sosyal yaşama çok ciddi katkılar sağlıyorlar. O nedenle, girişimciliğin desteklenmesi Türkiye gibi hızlı büyüyerek kalkınmada atak yapmak isteyen tüm ülkeler için büyük önem taşıyor. Ve ne mutlu ki, Türkiye son yıllarda girişimciliği desteklemeye yönelik çok ciddi adımlar attı” dedi.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er ise attığı hemen her adımda ülke kalkınmasına katkı sağlamayı hedefleyen Türk Telekom’un uzun yıllardır girişimciliğin desteklenmesi konusunda önemli yol kat ettiğini vurgulayarak, “2013 yılından bu yana girişim hızlandırma programımız PİLOT ile erken aşama girişimleri destekledik. Bugüne kadar destek verdiğimiz 45 girişime sağladığımız kaynak ise 2 milyonu TL’yi buldu. Bu yıl programa katılma hakkı kazanan 10 girişimin her birine 75 bin TL maddi destek, eğitim ve mentorluk sağladık” dedi.