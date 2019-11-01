Türk Telekom’dan 1,9 milyar TL net kâr

Türk Telekom 2019’un 9 ayında son 11 yılın rekor gelir artışına ulaşırken, son 7 yılın ise rekor net kar artışını yaşadı.

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Türk Telekom‘un 2019 yılı içinde Ocak-Eylül aylarını kapsayan bu değerlendirmeye göre şirket, bu süre zarfında yüzde 15,6 oranında büyüme ve 17,4 milyar TL gelir elde etti. Bu büyüme ve gelir oranları ile 2019’un ilk dokuz ayında 1,9 milyar TL net kar edildi. Bu edilen kar, son 11 yılın rekor gelir artışlarından biri olurken, son 7 yılın ise rekor net karı olarak açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Üçüncü çeyrekteki finansal ve operasyonel sonuçlarımız, stratejimizi başarılı şekilde yönettiğimizin bir göstergesi. Yılın ilk 9 ayında kaydedilen başarılı finansal sonuçların ardından FAVÖK öngörümüzü 11 milyar TL seviyesine yükselttik. Bu sonuçlar, gerek penetrasyon artışı gerekse sürdürülebilir abone kazanımı hedeflerimiz için atacağımız adımlar konusunda bize güven veriyor” dedi.

Türk Telekom yılbaşından itibaren dokuz aylık dönemde 1 milyon 667 bin net abone kazanımı sağladı. Toplam abone sayısını 47,6 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet abone sayısı 11,3 milyonu aşarken fiber şebekesi ile ulaştığı abone son çeyrekte 20,3 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı ilk dokuz ayda 1,2 milyon net artışla 22,8 milyona çıktı.