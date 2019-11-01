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Türk Telekom’dan 1,9 milyar TL net kâr
Türk Telekom 2019’un 9 ayında son 11 yılın rekor gelir artışına ulaşırken, son 7 yılın ise rekor net kar artışını yaşadı.
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Türk Telekom‘un 2019 yılı içinde Ocak-Eylül aylarını kapsayan bu değerlendirmeye göre şirket, bu süre zarfında yüzde 15,6 oranında büyüme ve 17,4 milyar TL gelir elde etti. Bu büyüme ve gelir oranları ile 2019’un ilk dokuz ayında 1,9 milyar TL net kar edildi. Bu edilen kar, son 11 yılın rekor gelir artışlarından biri olurken, son 7 yılın ise rekor net karı olarak açıklandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Üçüncü çeyrekteki finansal ve operasyonel sonuçlarımız, stratejimizi başarılı şekilde yönettiğimizin bir göstergesi. Yılın ilk 9 ayında kaydedilen başarılı finansal sonuçların ardından FAVÖK öngörümüzü 11 milyar TL seviyesine yükselttik. Bu sonuçlar, gerek penetrasyon artışı gerekse sürdürülebilir abone kazanımı hedeflerimiz için atacağımız adımlar konusunda bize güven veriyor” dedi.
Türk Telekom yılbaşından itibaren dokuz aylık dönemde 1 milyon 667 bin net abone kazanımı sağladı. Toplam abone sayısını 47,6 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet abone sayısı 11,3 milyonu aşarken fiber şebekesi ile ulaştığı abone son çeyrekte 20,3 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı ilk dokuz ayda 1,2 milyon net artışla 22,8 milyona çıktı.
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Spotify ücretlerini arttırdı!
Popüler müzik uygulaması Spotify aylık ücretlerine zam yaptı. Tüm Premium paketlerine uyguladığı bu zamla birlikte öğrenci paketi aylık 8.99 TL oldu.
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Spotify, tüm Premium paketlerine zam yaptı. Eskiden 6,99 TL olan öğrenci paketi 8,99 TL olurken, Premium Bireysel paketi 13,99 TL‘den 17,99 TL‘ye Premium Aile paketi ile 20,99 TL‘den 26,99 TL‘ye çıkartıldı. Öğrenci paketinde 2 TL‘lik bir zam yapan şirket, bireysel pakette 4 TL, aile paketinde ise 6 TL gibi bir fiyat artışı yapmış oldu.
Spotify zam yapmış. @ersinakman ersinakman pic.twitter.com/YEsqskpwY4
— Heisenberg (@emregungrr) November 1, 2019
Kullanıcılarına gönderdiği mail ile bu fiyat artışının bilgisini veren Spotify, Ocak 2020‘den itibaren bu fiyatların geçerli olacağının vurgusunu yaptı. Yani halihazırda premium üyesi olan kullanıcılar kasım ve aralık ayı faturalarını eski fiyattan ödemeye devam edecek. Yeni premium üyelerinde ise yeni fiyat politikası geçerli olacak.
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Boeing 737 yine bir sorunla karşı karşıya!
737 Max uçağı ile ilgili sorunlar yaşayan Boeing, şimdide Boeing 737 NG uçağında bazı sorunlar yaşıyor. Birçok hava yolu şirketi aynı sorun ile ilgili geri bildirimde bulunmaya başladı.
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Boeing firmasının uzun süredir sorun yaşadığı 737 serisinin sorunlu modellerine bir yenisi daha eklendi. Boeing 737 NG isimli modelde Qantas havayolları çatlaklar tespit etti. Tespit edilen çatlaklardan sonra geri bildirimde bulunan şirket, Boieng firmasından istediği desteği aldı. Qantas firmasının uçağı tamir edecek olan şirket, diğer 33 uçağını da bir dizi kontrolden geçirecek.
Boeing 737 NG için geri bildirimde bulunan tek firma Qantas değil. Korean Air’de aynı uçak için çatlak bildiriminde bulundu. Uzmanlara göre Boeing firmasını büyük bir kriz daha bekliyor. Çünkü şu an dünya genelinde 50, 737 NG tipi uçak yere indirildi ve hangarlara çekildi.
THY tarafından bugün tespit edilen çatlak üzerine bir 737 NG uçağı daha hangara çekildi. Tüm uçuşları iptal edilen uçak üzerinde incelemeler yapılıyor.
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WhatsApp parmak izi desteğini kullanıma açtı!
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, parmak izi ile mesajları kilitleme özelliğini kullanıma açtı. Uzun zamandır konuşulan ve uygulama için büyük bir eksik olarak bahsedilen özellik son güncelleme ile birlikte Android kullanıcılarına açıldı.
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WhatsApp mesajlarınızı gizleyin
Uzun zamandır beklenen gizlilik özelliği WhatsApp Messenger uygulamasına geldi. Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte Android kullanıcılarına açılan bu yeni özellikle birlikte parmak iziniz ile mesajlarınızı koruyabileceksiniz. Parmak izinizi uygulamaya eklediğinizde kullanabileceğiniz bu özellik, kötü niyetli kişilerden sizleri koruyabilecek.
Yeni özellikle birlikte uygulama girişleri korunurken, uygulamadan gelen aramalar henüz kontrol edilebilir değil. Dışarıdan herhangi biri hala sizin aramalarınıza cevap verebilir ve o aramayı görebilir. Ayrıca parmak izinizi eklediğiniz sekmeden, kilit zamanlaması yapabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için uygulama içinden Ayarlar> Hesap> Gizlilik> Parmak izi kilidi yolunu izlemelisiniz.