Türk Telekom Selfy’lilere özel yeni filtre ve ikonlar

Türk Telekom Selfy’lilere özel yeni filtre ve ikonlar

2 Temmuz, 2018 Sosyal Medya 0 yorumlar

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Gençlerin tercihlerini ve yaşam tarzlarını iletişimde gönüllerince yansıtmalarına olanak sağlayan Türk Telekom Selfy, Facebook’un kamera filtrelerine Selfy’lilere özel ikon ve filtreler ekledi. Böylece Selfy’liler, yaratıcı filtreler, eğlenceli ikonlar ve Selfy müziği ile kendi kurallarını kendileri koyuyorlar.

Türk Telekom Selfy için yeni filtreler

Selfy’nin, Facebook’a eklediği bu özel ikon ve filtreler, kolay bir kullanıma sahip. İlk etapta sunulan beş ayrı filtre özelliğine, ilerleyen dönemlerde yenileri de eklenecek.

Türk Telekom Selfy, sunduğu bol internetli tekliflerle gençlere dijital dünyada kendilerini diledikleri gibi ifade etme imkanı sunuyor.

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