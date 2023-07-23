Bu Cuma günü vizyona giren Barbie ve Oppenheimer filmleri, Türkiye’de ve dünya genelinde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ülkemizde hangi filmin daha çok merak edildiğine dair ilginç verilere ulaşıldı. Aynı şekilde, Avrupa ülkeleri arasında da tercihler incelendi. Sonuçlar oldukça dikkat çekici! Türkiye Oppenheimer’ı merak ediyor ama izlemiyor!

Avrupa Pembenin Esiri Oldu, Türkiye Yine Avrupa’ya Ters Düştü!

Google’ın Trendler adını verdiği arama sonucu analiz aracı, ülkemizdeki ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki arama verilerini analiz etmek için kullanılmış durumda. Türkiye’de son 24 saat içinde yapılan aramalara göre Oppenheimer, Barbie’ye göre yaklaşık %55 oranında daha fazla aratıldı.

Türkiye genelinde son bir günlük süreçte Bayburt dışındaki bütün illerde Oppenheimer aratılma oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Oppenheimer’a en çok ilgi gösteren illerimiz arasında, Bingol, Ardahan, Hakkari, Muş ve Erzurum yer alıyor.

Barbie ise sadece Bayburt’ta en çok aranan film oldu. Barbie’nin Bayburt ilimizdeki aranma oranı yüzde 55 iken, Oppeheimer yüzde 45’te kaldı. Bayburt’un hemen arkasından ise Iğdır geldi. Iğdır’da ise Oppenheimer’ın aranma oranı yüzde 51, Barbie ise yüzde 49 ile hemen arkasında. Bununla birlikte Barbie’nin en çok aratıldığı diğer illerimiz arasında Sinop, Tunceli ve Osmaniye yer alıyor.

Avrupa ülkelerindeki verilere bakıldığında ise Barbie’nin tamamında Oppenheimer’dan daha fazla ilgi gördüğü görüldü. Bu ilgi farkı oldukça belirgin olarak öne çıktı. Fakat Türkiye burada da farklılığını konuşturdu ve Oppenheimer’ın daha popüler olduğu ülkeler arasında girdi.

Gişe konusunda ise ilginç bir durum söz konusu. Türkiye’de Oppenheimer, arama verilerine göre daha çok merak edilse de Barbie, gişede büyük bir başarı elde etti. Türkiye’nin yaz sezonunun en iyi açılış yapan yabancı filmi olan Barbie, tüm zamanların en iyi açılış yapan filmleri sıralamasında da 9. sıraya yerleşti. Bu, izleyicilerin ilgisini ve filmin başarısını gözler önüne serdi.

Yani, Google Trendler verilerine dayanarak Oppenheimer daha çok aratılan film gibi görünse de gişe performansıyla Barbie’nin ön planda olduğu açıkça görülüyor. Her iki film de izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmış olsa da, gişe sonuçları Barbie’nin ülkemizdeki tercihinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin her ikisi de sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı ve izleyicilerin beğenisini kazandı. İzleyicilerin tercihleri ve ilgi alanları değişse de, her iki filmin de başarıya ulaştığı görülüyor. Sinema dünyasındaki bu heyecan verici rekabet, izleyicilere daha fazla kaliteli yapımların sunulmasına vesile olacak gibi görünüyor.

İlginizi Çekebilir: İki Dahi, Bir Atom Bombası: Einstein ve Oppenheimer!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce hangisi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!