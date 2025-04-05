Türk esporunun dikkat çeken ekiplerinden Eternal Fire, uzun süredir gündemde olan kadro değişiklikleriyle yeniden konuşuluyor. Özellikle kadronun transferi sonrası, “Acaba Eternal Fire dağıldı mı?” sorusu yeniden gündeme gelirken, takımın geleceği merakla takip ediliyor. Peki, Türk CS:GO takımı ne oldu?

İçindekiler Türk Espor takımı Eternal Fire transfer oldu

Türk Espor takımı Eternal Fire transfer oldu

2021 yılında kurulan Eternal Fire, Türk espor sahnesine iddialı bir giriş yapmıştı. İlk olarak Counter-Strike: Global Offensive kadrosuyla yola çıkan takım, İsmailcan “XANTARES” Dörtkardeş ve Özgür “woxic” Eker gibi tecrübeli oyuncularla dikkat çekti.

Ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan Aurora transferiyle, mevcut CS2 kadrosunun tamamı takımdan ayrıldı. Bu gelişme, uzun süredir kulislerde konuşulan “Eternal Fire ne oldu? Türk espor takımı kapandı mı?” sorusunun yanıtını da netleştirmiş oldu.

Takım yaptığı açıklamada bu vedanın bir son olmadığını vurguladı. Kulüp, farklı espor branşlarında yoluna devam etme kararı alırken, bu süreçte emeği geçen tüm oyunculara ve destekçilere teşekkür etti. Özellikle CS:GO sahnesinde elde edilen başarılar, takımın kısa sürede elde ettiği uluslararası itibarı gözler önüne seriyor.

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Aurora transferi, takımın Counter-Strike sahnesindeki ilk büyük ayrılığı olarak kayıtlara geçti. Şimdi gözler, organizasyonun hangi adımları atacağına çevrilmiş durumda. Ancak belirtmekte fayda var ki takım komple dağılmadı. Sadece CS2 takımı komple transfer oldu.

Peki sizce Türk CS:GO espor takımı ana kadrosunun Aurora’ya transfer olması espor sahnesinde nasıl bir etki yaratır? Takım yeni sayfa mı açacak, yoksa süreç farklı fırsatlara mı kapı aralayacak? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz!