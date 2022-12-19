TECNO PHANTOM X2 ailesi için gittiğimiz Dubai’nin ardından üst modeli Tecno Phantom X2 Pro’nun incelemesiyle karşınızdayız. Bir haftadan fazla süredir telefonu kullanan Aydoğan, telefonun artıları ve eksilerini bu videoda bahsediyor.

İlginizi çekebilir; RYZEN İŞLEMCİLER KARŞI KARŞIYA! | 7900X vs 7700X vs 7600X

Tecno Mobile’ın ilk saf amiral gemisi konumunda olnan Phantom X2 serisi Şubat ve Mart ayında Türkiye’de satışta olacak. Global ROM ile gelen modelin bazı değişiklikleri TR modelinde olacak olsa da sunduğu detayları bu videoda görelim.

Not: Bu videoda kullanılan TECNO PHANTOM X2 Pro modeli inceleme örneği olarak Tecno Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Tecno Phantom X2 Pro Özellikleri:

Boyut: 164,6 x 72,7 x 8,9 mm

Ağırlık: 201 gram

Ekran: 6,8 inç AMOLED 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G

Bellek: 12 GB (+5 GB sanal bellek)

Depolama: 256 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 13 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5160 mAh

Şarj: 45 Watt

Fiyat: 932 Dolar