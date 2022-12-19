TECNO PHANTOM X2 ailesi için gittiğimiz Dubai’nin ardından üst modeli Tecno Phantom X2 Pro’nun incelemesiyle karşınızdayız. Bir haftadan fazla süredir telefonu kullanan Aydoğan, telefonun artıları ve eksilerini bu videoda bahsediyor.
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Tüm Artıları ve Eksileri İle TECNO PHANTOM X2 Pro İncelemesi
Tecno Mobile’ın ilk saf amiral gemisi konumunda olnan Phantom X2 serisi Şubat ve Mart ayında Türkiye’de satışta olacak. Global ROM ile gelen modelin bazı değişiklikleri TR modelinde olacak olsa da sunduğu detayları bu videoda görelim.
Not: Bu videoda kullanılan TECNO PHANTOM X2 Pro modeli inceleme örneği olarak Tecno Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Tecno Phantom X2 Pro Özellikleri:
Boyut: 164,6 x 72,7 x 8,9 mm
Ağırlık: 201 gram
Ekran: 6,8 inç AMOLED 120Hz
İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G
Bellek: 12 GB (+5 GB sanal bellek)
Depolama: 256 GB
Kamera: 50 MP + 50 MP + 13 MP
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 5160 mAh
Şarj: 45 Watt
Fiyat: 932 Dolar