Anneler günü geldi! Siz ona MediaMarkt’tan neler neler neler alırsınız! Ailedeki tüm anneleri mutlu edecek hediyelerin MediaMarkt’la Tam Zamanı! Anneler günü kampanyası MediaMarkt’ta başladı. 2-4 Mayıs arasında geçerli olacak kampanyada birbirinden güzel teknolojik ürünler sizi bekliyor. Kampanyaya dahil olan tüm ürünlere buradaki linkten bakabilirsiniz. Tabiki aralarından seçtiğimiz listeyi de sizinle paylaşmak istedik. Sizin için oluşturduğumuz liste ise şu şekilde:

VIVO markasının yerli üretime dahil olan telefonlarından birisi de Y35 modeli. Markanın orta seviyede yer alan telefonu güçlü özelliklerle birlikte geliyor. Snapdragon 680 işlemcisi, 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla uzun süreli kullanım vadediyor. 6.58 inç FHD+ ekranı 90Hz yenileme oranına sahip. 5000 mAh bataryası ve 18W hızlı şarj desteğiyle beraber 2 yıl Android 3 yıl da güvenlik güncellemesi sözünü veriyor. Eğer siz de VIVO Y35 modeline göz atmak ve 8999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Evlerimizde annelerimize en çok yardımcı olabilecek ürünlerden birisi de robot süpürgeler olabilir. Evlerimizde kullanabileceğimiz en iyi yardımcılardan birisi olan bu robot süpürgeleri tüketiciyle buluşturan markalardan birisi de Grundig. 0.4 L toz haznesi, 400W maksimum gücü olan Grundig Robot Süpürge ayrıca HEPA 11 filtresinde de sahip. Böylece evinizdeki toz ve kirlerden arınmanıza yardımcı oluyor. Eğer siz de Grundig Robot Süpürgeye göz atmak ve 5999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz.

Kahve yapmak her zaman kolay olmayabilir. Ancak annelerimizin kahve yapmalarını kolaylaştıracak hediyeleri onlara alabiliriz. SIEMENS TP501R09 Full Otomatik Kahve Makinesi ile en sevilen kahve çeşitlerinden Cappuccino, Coffee, Espresso, Latte Macchiato, ve süt köpüğü yapabiliyor. 270 gram kahve haznesi bulunan makineye göz atmak ve 7999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Saç düzleştiriciler her zaman kadınların en çok kullandığı ürünlerden birisi oldu. Özellikle kolayca saçlarına şekil verebilmeleri zaman da kazandırıyor. BABYLISS markasının bu ürünü ise fiyat performans açısından dikkat çekiyor. İki farklı ısı ayarı olan bu saç düzleştiriciye göz atmak ve 649 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke göz atabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.