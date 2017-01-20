Tüketici Finansmanını Financell Taşıyor

Türkiye çapında 3 bini aşkın noktada hizmet veren Turkcell Finansman A.Ş. 2016 yılı içerisinde 1,7 milyondan fazla müşteriye ulaşarak yaklaşık 2,8 milyar TL finansman desteği sağladı.

Financell’in erişimdeki başarısıyla ilgili konuşan Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Bireysel ve kurumsal müşterilerimizin teknolojik ürünlere daha rahat ulaşabilmesini sağlamak için kurduğumuz Turkcell Finansman A.Ş., sektörü de büyüttü. Finansal Kurumlar Birliği’nin 2016’nın ilk 9 aylık sonuçlarına göre tüketici finansman sektöründe verilen toplan kredi adedinin yüzde 85’ini tek başına gerçekleştiren Turkcell Finansman A.Ş bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sektörün kredi tutarı büyümesinin yüzde 89’unu tek başına sağladı. ” dedi.

Bu yıl Turkcell Finansman A.Ş. ile tüketici finansman sektörüne hızlı bir giriş yapan Turkcell, aynı yıl içinde rekorlara imza attı. 2 Şubat’ta Financell markası ile “teknoloji kredisi” sunmaya başlayan Turkcell Finansman A.Ş. Finansal Kurumlar Birliği’nin 2016’nın ilk 9 aylık sonuçlarına göre tüketici finansman sektöründe verilen toplan kredi adedinin yüzde 85’ini tek başına gerçekleştirdi. Turkcell Finansman A.Ş. bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise sektörün kredi tutarı büyümesinin yüzde 89’unu tek başına sağladı.

3000’den fazla noktada

Turkcell müşterilerinin telekom sektöründeki cihaz, donanım gibi ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak üzere kurulan Financell, Türkiye çapında 3 bini aşkın noktada hizmet veriyor. 575 milyon lira ödenmiş sermayesi ile tüm tüketici finansman şirketleri arasında Türkiye’de liderliğe oturan Turkcell Finansman A.Ş., bireysel müşteri portföyüne kurumsal müşterileri de ekleyerek finansman desteği sağlamayı hedefliyor.

Turkcell Finansman A.Ş. ile ilgili bir değerlendirme yapan Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Turkcell olarak her alanda değişime ayak uyduruyor, müşterilerimize en uygun fırsatları sunmak için çalışıyoruz. 2016 yılı sonunda 1,7 milyondan fazla sayıda müşteriye ulaşarak sağladığımız 2,8 milyar TL finansman desteği ile tüketici finansman sektörüne büyük bir ivme kazandırdık. Finansal Kurumlar Birliği verilerine göre tüketici finansman sektöründe 9 ayda verilen toplam kredi adedinin yüzde 85’ini Turkcell Finansman A.Ş sağladı. Turkcell Finansman A.Ş bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında sektörün kredi tutarı büyümesinin yüzde 89’unu tek başına sağladı. Tutar bazında ise en çok kredi kullandıran 4. şirketiz” dedi.

3 bini aşkın Turkcell noktasında müşterilerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak için Financell çözümlerinden yararlandığını kaydeden Murat Erkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Amacımız müşterilerimizin tüm teknolojik ihtiyaçlarına finansman sağlamak, bir süre sonra teknolojiyle ilgili her ürüne ve her müşterinin ihtiyacına yönelik finansal hizmetler sunacağız. Bu doğrultuda yılbaşından itibaren de Turkcell ön ödemeli olarak adlandırılan faturasız hat sahipleri Financell kredilerinden yararlanabilmeye başladı. Faturasız hat sahipleri de artık Turkcell satış noktalarından teknolojik ihtiyaçları için kredi kullanabiliyorlar. Ayrıca bu yıl içerisinde Financell’in imza atacağı pek çok yeni işbirliği de hayata geçecek.”

Finansman A.Ş. ile müşteri arttı

Finansal Kurumlar Birliği’nin verilerine göre Turkcell Finansman A.Ş.’den önceki yıllarda finansman şirketlerinin müşteri sayılarında ortalama %15 civarında büyüme görülüyordu. Bu oran 2013-2014 yılları arasında %11, 2014-2015 yılları arasında %25 olarak izlendi. Müşteri sayısı büyüme oranı 2016 yılında Turkcell Finansman A.Ş.’nin de etkisi ile 9. ay itibarıyla yüzde 237 oldu.

Turkcell faturası üzerinden ödeme kolaylığı

Turkcell müşterileri Financell’den finans desteği alarak sahip oldukları teknolojik ürünlerin taksitlerini Turkcell faturaları üzerinden ödeme kolaylığına sahip oluyorlar. Sağlanan esnek ödeme altyapısı sayesinde müşteriler dilerlerse kredilerine ara ödeme yapabiliyor ya da kredilerini tamamıyla kapatabiliyorlar. Bu iki tercih söz konusu olduğunda istisnasız faiz indiriminden faydalanabiliyorlar.