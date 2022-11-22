Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) kurucusu Morris Chang, şirketinin Phoenix Arizona’daki yeni bir tesiste 12 milyar dolarlık yeni bir yatırım geliştirmekte olduğunu doğruladı. Tesis, 3 nm çip üretimine odaklanacak. TSMC’nin 6 Aralık’ta yeni tesisi için bir “yerleştirme” töreni düzenlemesi bekleniyor.

TSMC’nin, yeni nesil Apple iPhone yonga setleri için N3 işlemine dayalı 3 nm yongalarını ve iPad ve Mac bilgisayarlar için Apple yonga setleri tedarik edeceği şimdiden söyleniyor. Potansiyel müşterilerin listesinin zamanla büyümesi bekleniyor.

TSMC’nin ana fabrikaları memleketi Tayvan’da bulunuyor, ancak şirket ABD’deki çabalarını Camas, Washington ve Pheonix, Arizona’daki fabrikaların yanı sıra Austin, Texas ve San Jose, California’daki tasarım merkezleriyle genişletti.