Sosyal Medya
Trump, kendi sosyal medya platformunu kuruyor!
Trump, 4 senelik başkanlık dönemini bir hayli hareketli geçirmişti. Görev süresince sıra dışı açıklamaları ve hamleleri ile gündemden düşmeyen eski ABD başkanın koltuktaki son günlerine ise sosyal medya platformlarından yediği yasaklar damga vurmuştu. Dahası, bu yasaklar hala kaldırılmadı. Büyük ihtimalle yakın bir zamanda da kaldırılacağa benzemiyor. Görünen o ki, bu durum Trump’ın canına tak etti ve eski ABD başkanı kendi sosyal medya platformuyla geri dönüyor…
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Trump platformunu önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma sunmak istiyor
Eski ABD başkanının sosyal medya, özellikle Twitter sevdası hepimizin malumu. Platformdan yasaklanmadan önce günde sayısı yüzleri bulan Tweet atan eski başkan, görünüşe göre sosyal medyayı çok özledi. Öyle ki, Trump’ın en yakın danışmanlarından Jason Miller’ın açıklamalarına göre, Trump kendi platformunun hazırlıklarına başladı bile. Dün ABD kanalı Fox News’e konuşan Miller, “Başkan 2-3 ay içinde sosyal medyaya dönmeye hazır. Hem de kendi platformuyla!” diyerek konuyu açtı. Buna ek olarak, Miller platformla ilgili bildiği detayları da paylaştı.
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Eski başkan platform için sektörün önde gelen isimleriyle toplantı yaptı
ABD’nin 45. Başkanı, beyaz sarayı terk ettiğinden beri günlerini Mar-a-Lago şehrindeki lüks villasında geçiriyor. Trump, başkanlıktan sonra genelde bu villa ve yakınlarında golf oynarken görüntülenmişti. Ancak görünen o ki, eski başkan villasında çok daha önemli işler peşinde. Danışman Miller’ın bir önemli açıklaması da tam da bu konudaydı. Programın sunucusun ısrarlarına rağmen ilk önce daha fazla bilgi veremeyeceğini söyleyen Miller, sonrasında “Başkan son günlerde villasında çok önemli isimler ağırladı. Bu toplantılar sosyal medya sektörünün en önde gelen isimleriyleydi.” şeklinde konuştu. Bu isimlerin kim olduğunu ise henüz bilmiyoruz. Son olarak, Miller platformun çok iddialı geleceğini söyledi. Görüşmeyi sonlandırmadan “Sosyal medyayı yeniden tanımlayacak ve en büyük trend olacak.” diye eklemeyi ihmal etmedi.
Kaynak: BusinessInsider
Sosyal Medya
Facebook’un yeni rap uygulaması: BARS
Facebook, kullanıcıların hazır beat’ler üzerine rap yapabilecekleri ve bu videoları paylaşabilecekleri yeni bir uygulamayı duyurdu. BARS adı verilen bu uygulamada 60 saniyeye kadar yapılabilecek olan rap videoları, TikTok’takine benzer bir akış sayfasına gönderilebilecek. Facebook, bu uygulamadaki ses efektlerinin stüdyo kalitesinde olduğunu da belirtiyor.
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An itibariyle kapalı beta sürümde olan bu uygulama için şimdiden kayıt olup, uygulama kullanıma girdiği anda hemen ulaşabilmek için imkanınız da bulunuyor. Uygulamanın ilk aşamada kullanıcıların seviyesini öğrenip kişiye göre içerik sunacağı da belirtilenler arasında.
Uygulamada ayrıca, otomatik önerilen kelime ipuçları ile birlikte serbest stil yapma becerisine sahip olacağınız bir Meydan Okuma moduna da yer verilmiş. Hemen aşağıda da bu uygulamayla hazırlanmış bir şarkı kesitinin videosunu görmektesiniz.
Bu tanıtım gönderisinin açıklamasında da “BARS uygulaması App Store’da yayında! Kullanıcı adınızı rezervasyon yaptırın ve uygulamaya ilk ulaşanlardan olun.” cümlelerine yer verilmiş. Tabii burada kastedilen, ABD’nin App Store’u oluyor.
Açıklamaların devamında da “BARS, yüzlerce farklı ücretsiz beat ile kaliteli rap müzikleri eğlenceli ve kolay bir şekilde oluşturmanızı sağlayan yeni bir uygulama. Bu uygulamada harika şarkılar çıkartabilmek için geçmiş bir rap deneyimine bile gerek yok.” cümleleri görülüyor.
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Bu uygulama an itibariyle Android mobil işletim sistemi için sunulmadı. Fakat zaman içerisinde oraya geleceği de şüphesiz görünüyor. Koronavirüs salgını sebebiyle ses sanatçılarının sektörleri büyük zarara uğradı. Bu uygulama o sanatçılar için de bir umut olabilir gibi görünüyor. Peki sizce Facebook’un bu yeni BARS adlı uygulaması TikTok’un kullanım oranını etkileyecek mi?
Sosyal Medya
Twitter, ücretli takipçi özelliğini duyurdu!
Birçok sosyal medya platformu, son dönemde ücretli üyelik sistemine geçiş yapmaya başladı. Bu platformlar, ücretli hâle gelmeseler de ücretli üyeler için daha özel paylaşımlar sunma yoluna gittiler. Bunlara YouTube’daki “join” yani “katıl” butonunu en güncel örnek olarak verebiliriz. Bu akıma katılan son sosyal medya platformu da Twitter oldu.
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Şimdi de Twitter, dün gerçekleştirdiği yatırımcı toplantısında “Super Follow” adını verdiği yeni sistemini tanıttı. Bu sistemin aylık 4.99$’lık bir üyelik ücretinin bulunacağı ve bazı paylaşımların sadece bu üyelerin görüp cevaplayabileceği şekilde yayınlanacağı açıklandı. Bu şekilde üye olan kişiler ise “Super Follower” kategorisine girecekler ve istedikleri anda üyeliklerinden çıkma haklarının bulunacağı da belirtiliyor.
Twitter’a grup özelliği de geliyor
Bu sistemin duyurusu aslında çok büyük bir sürpriz de olmadı diyebiliriz. Çünkü 2020’nin Temmuz ayında da Twitter tarafından paylaşılan bir iş ilanında “Bir üyelik platformu oluşturuyoruz.” gibi bir açıklama yer almıştı. Twitter, bu yeni özel ücretli takip sistemine ek olarak “Communities” ismini verdiği ve “Topluluklar” olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bir özelliğini de duyurdu.
Bu yeni özelliğin de Facebook’taki Gruplar özelliğine bir hayli benzeyeceği ve ortak ilgi alanı olan insanların bir konu başlığı altında bir araya gelmelerini sağlayacağı belirtiliyor. Facebook, bu grup özelliği sayesinde çok popüler olmuştu diyebiliriz.
Hatta Facebook’u şu anda aktif olarak kullanan kişilerin birçoğunun sadece bu özellik için kullandıklarını söylemek bile yanlış olmaz. Tabii bu özelliğin Twitter üzerinde de işe yarayıp yaramayacağını zaman gösterecek. Hem ücretli üyelik sisteminin hem de grup özelliğinin ne zaman kullanıma gireceği henüz açıklanmadı.
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Güncelleme
WhatsApp gizlilik sözleşmesini reddetmenin sonuçlarını açıkladı
Ocak ayında kullanıcıların yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeye zorlayan WhatsApp oldukça büyük tepkiler almıştı. Öyle ki kullanıcılar Facebook ile bilgilerinin ve konuşmalarının paylaşılabileceğini düşünmüşlerdi.
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Genel bir bilgi verecek olursak ise WhatsApp için geçerli olmadığı söylenilen bu durum; konuşmaları uçtan uca şifreli sunmayan Facebook Messenger için geçerli durumda. Ancak buna rağmen Facebook ile alakalı bir tepki daha önceden görülmezken; WhatsApp, ilginçtir ki, bu tepkiye maruz kalmıştı. Sonrasında yine birçok kullanıcının WhatsApp benzeri; konuşma ulaşımı açısından güvenilirliklerinin yine tartışmaya açık olduğunu not düşebileceğimiz diğer uygulamalara geçtiğini görmüştük.
Bütün bunlar sonucunda WhatsApp yeni kurallarının uygulanmasını 8 Şubat tarihinden 15 Mayıs’a çekti. Kullanıcıların kafasındaki bazı soru işaretleri ise hala yerlerini koruyor. Mayıs ayı geldiğinde kuralları kabul etmeyen kişiler için oluşacak durum da merak edilenler arasında başta yer alıyor.
Dün yaptığı açıklamada da firma tam olarak bunu açıklıyor. İletilene göre Whatsapp gizlilik şartları kabul edilmezse; 15 Mayıs tarihinden sonraki birkaç hafta için bildirim ve arama almak mümkün olacak. Ancak uygulama üzerinden mesaj okuma ve gönderme imkanı verilmeyecek.
Sonrasında ne olacağı ise hala bilinmiyor. Ancak WhatsApp uygulamasının yeni şartlarına göre firma; 120 gün boyunca aktif olmayan hesapları silme hakkını saklı tutuyor. Dolayısıyla gizlilik şartlarının reddedilmesi durumunda böyle bir uygulama yapılması da mümkün.
Bu arada son olarak WhatsApp uygulamasının zaten yıllardır Facebook ile bilgi paylaştığını belirtelim. Yeni gizlilik şartlarıyla bu bilgilere eklenmesi mümkün şeyler ise ödeme ve alışveriş bilgileri. Uygulamanın bunu Facebook reklam önerilerine destek sağlamak için yapması muhtemel. Ancak WhatsApp üzerinden alışverişin çok yaygın olmadığını da düşünürsek, şimdilik çok fazla değişen bir şey olmayacak gibi duruyor.
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