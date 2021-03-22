Trump, kendi sosyal medya platformunu kuruyor!

Trump, 4 senelik başkanlık dönemini bir hayli hareketli geçirmişti. Görev süresince sıra dışı açıklamaları ve hamleleri ile gündemden düşmeyen eski ABD başkanın koltuktaki son günlerine ise sosyal medya platformlarından yediği yasaklar damga vurmuştu. Dahası, bu yasaklar hala kaldırılmadı. Büyük ihtimalle yakın bir zamanda da kaldırılacağa benzemiyor. Görünen o ki, bu durum Trump’ın canına tak etti ve eski ABD başkanı kendi sosyal medya platformuyla geri dönüyor…

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Trump platformunu önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma sunmak istiyor

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Eski ABD başkanının sosyal medya, özellikle Twitter sevdası hepimizin malumu. Platformdan yasaklanmadan önce günde sayısı yüzleri bulan Tweet atan eski başkan, görünüşe göre sosyal medyayı çok özledi. Öyle ki, Trump’ın en yakın danışmanlarından Jason Miller’ın açıklamalarına göre, Trump kendi platformunun hazırlıklarına başladı bile. Dün ABD kanalı Fox News’e konuşan Miller, “Başkan 2-3 ay içinde sosyal medyaya dönmeye hazır. Hem de kendi platformuyla!” diyerek konuyu açtı. Buna ek olarak, Miller platformla ilgili bildiği detayları da paylaştı.

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Eski başkan platform için sektörün önde gelen isimleriyle toplantı yaptı

ABD’nin 45. Başkanı, beyaz sarayı terk ettiğinden beri günlerini Mar-a-Lago şehrindeki lüks villasında geçiriyor. Trump, başkanlıktan sonra genelde bu villa ve yakınlarında golf oynarken görüntülenmişti. Ancak görünen o ki, eski başkan villasında çok daha önemli işler peşinde. Danışman Miller’ın bir önemli açıklaması da tam da bu konudaydı. Programın sunucusun ısrarlarına rağmen ilk önce daha fazla bilgi veremeyeceğini söyleyen Miller, sonrasında “Başkan son günlerde villasında çok önemli isimler ağırladı. Bu toplantılar sosyal medya sektörünün en önde gelen isimleriyleydi.” şeklinde konuştu. Bu isimlerin kim olduğunu ise henüz bilmiyoruz. Son olarak, Miller platformun çok iddialı geleceğini söyledi. Görüşmeyi sonlandırmadan “Sosyal medyayı yeniden tanımlayacak ve en büyük trend olacak.” diye eklemeyi ihmal etmedi.

Kaynak: BusinessInsider