Siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Trend Micro, IDC MarketScape’in “2025 Küresel Buluta Özgü Uygulama Koruma Platformları (CNAPP) Tedarikçi Değerlendirmesi” raporunda (doküman no: US53549925, Haziran 2025) Lider olarak konumlandı.

IDC MarketScape: 2025 Küresel Buluta Özgü Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) Tedarikçi Değerlendirmesi raporunun özetini okumak için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.trendmicro.com/explore/idc-cnapp-marketscape

Trend Micro Kurumsal Platformlardan Sorumlu Başkanı Rachel Jin, “Müşterilerimiz stratejik avantaj elde etmek için bulut teknolojilerini kullanmaya başladıkları günden bu yana, biz de hibrit ortamlarda uçtan uca koruma sağlıyoruz. Yirmi yıla yaklaşan bu deneyimimiz, bugün elde ettiğimiz başarıyla açıkça görülüyor. Müşterilerimiz, bulut güvenliği konusundaki kapsamlı uzmanlığımızı ve tüm saldırı yüzeyinde etkili risk yönetimi yetkinliğimizi takdir ediyor. Doğru uygulandığında siber güvenlik, işletmeler için güçlü bir değer yaratma aracı olarak büyük önem taşıyor” dedi.

CNAPP kategorisi yıllar içinde büyük ölçüde gelişerek; kötü amaçlı yazılımdan koruma, uygulama kontrolü, yapılandırma yönetimi, uygulama geliştirici araçları ile sanallaştırılmış veri merkezleri ve buluta özgü uygulamalar ile iş yüklerinin korunmasına kadar geniş bir yetkinlik yelpazesini kapsar hâle geldi.

Trend Vision One™ Cloud Security, buluta özgü korumayı bir adım öteye taşıyarak kurumsal müşterilere yapay zekâ destekli tehdit tahmini, önleme ve müdahale yetkinlikleri sunuyor. Sürekli izleme özelliği sayesinde görünürlük ve dayanıklılığı artırırken, olay müdahale süreçlerini de sadeleştiriyor. Esnek lisanslama modeli sayesinde kurumlar iş yüklerini ihtiyaçlarına göre artırıp azaltabiliyor. Bu, yalnızca kullanılan kadar ödeme yapmalarını sağlıyor. Bu yaklaşım, değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen, maliyet etkin bir çözüm sunuyor.

Trend Micro, toplam 13 global tedarikçi arasında değerlendirilen ve yalnızca beş şirketin yer aldığı Liderler kategorisinde konumlandırıldı. Değerlendirme; mevcut yetkinlikler, 3 ila 5 yıllık stratejik vizyon ve bu vizyonun müşteri ihtiyaçlarıyla ne ölçüde örtüştüğü kriterlerine göre yapıldı.

Trend Vision One™ Cloud Security’nin Temel Avantajları:

Bulut risk yönetimi, genişletilmiş tespit ve yanıt (XDR), sunucu ve iş yükü güvenliği, konteyner güvenliği, dosya güvenliği ve kod güvenliği dahil olmak üzere kapsamlı ve entegre yetkinlikler

Hızlı ve sadeleştirilmiş kurulum için ajansız (agentless) dağıtım seçenekleri

AWS, Google Cloud, Azure ve GCP gibi büyük bulut sağlayıcılarıyla güçlü iş ortaklıkları sayesinde sürekli yenilik

Merkezi bir kontrol paneli üzerinden yönetilen sürekli ve proaktif güvenlik durumu izleme

Sıfır Güven (Zero Trust) mimarisiyle riskin en aza indirilmesi ve sıkı erişim denetimi

500 kişilik küresel araştırmacı, analist ve veri bilimcisi kadrosu ile 18.000’den fazla harici tehdit araştırmacısını içeren Zero Day Initiative topluluğu tarafından desteklenir

IDC MarketScape raporuna göre Trend Vision One™ CNAPP, bulguları merkezileştirerek ve yapay zekâ destekli çok katmanlı veri korelasyonu yaparak çok katmanlı bir güvenlik sunuyor. Bu yaklaşım, karmaşık tehditlere karşı güçlü bir koruma sağlıyor. Kapsayıcı tehdit tespiti, dinamik risk değerlendirmesi ve esnek ‘kullandıkça öde’ (PAYGO) faturalama modeli gibi özellikleriyle, değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen maliyet etkin ve ölçeklenebilir bir çözüm sunuyor.

IDC MarketScape Hakkında

IDC MarketScape tedarikçi değerlendirme modeli, belirli bir pazarda teknoloji ve hizmet sağlayıcılarının rekabet gücüne genel bir bakış sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu araştırma, her tedarikçinin pazardaki konumunu tek bir grafik üzerinde gösterecek şekilde, niteliksel ve niceliksel kriterlere dayanan titiz bir puanlama metodolojisi kullanır. IDC MarketScape, teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmet portföyleri, yetkinlikleri ve stratejileri ile mevcut ve gelecekteki pazar başarısı faktörlerinin anlamlı şekilde karşılaştırılabileceği net bir çerçeve sunar. Bu çerçeve aynı zamanda teknoloji alıcılarına, mevcut ve potansiyel tedarikçilerin güçlü ve zayıf yönlerine dair 360 derecelik kapsamlı bir değerlendirme sağlar.